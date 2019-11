Rada by som stála na najvyššej priečke, vraví Fialková

Do začiatku sezóny ostávajú štyri týždne.

3. nov 2019 o 17:55 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Pred rokom mala štart do sezóny ako hrom. Prekvapila súperky i fanúšikov. Paulína Fialková mala už pred Vianocami štyri pódiové umiestnenia a do najlepšej desiatky sa nedostala v individuálnych pretekoch len jediný raz.

Súvisiaci článok Fialková: Nechcela som v štyridsiatke zistiť, že nemôžem chodiť Čítajte

Hoci druhá polovica sezóny jej nevyšla úplne podľa predstáv, aj tak ju zakončila ako šiesta najlepšia biatlonistka a v hodnotení vytrvalostných pretekov skončila druhá.

„Nechcem mať po poslednej zime veľké oči. Aj keď sa mi darilo, ešte to neznamená, že rovnaké to bude aj v ďalšej sezóne.

Bola by som šťastná, ak by som pokračovala v nastúpenom trende a naskočila už v Östersunde na vlnu dobrých výsledkov. Ak sa to nestane, nebude to žiadna tragédia. Budem ďalej usilovne trénovať. Do majstrovstiev sveta bude ešte dosť času, a to aj na urobenie prípadného zázraku,“ hovorí 27-ročná biatlonistka.

Verí, že zmeny pomôžu

Staršia zo sestier Fialkových má za sebou osvedčenú prípravu pod vedením trénerky Anny Murínovej a kondičného trénera Martina Bajčičáka. Momentálne sa odvažuje odhadnúť, ako na tom je.

„Do začiatku sezóny mám ešte skoro celý mesiac. Formu začnem ladiť až teraz. Čaká nás ešte jedno dôležité sústredenie v Lenzerheide. Zatiaľ ide všetko podľa plánov. No v lete som nemala možnosť porovnať sa s konkurenciou, aj preto som v očakávaní, ako dopadnem na prvých pretekoch,“ vraví Fialková.

Líderka medzi slovenskými biatlonistkami v tejto sezóne urobila dve zmeny. Verí, že obe jej pomôžu k ešte lepším výsledkom.