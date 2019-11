Žilina sa po prehre vzdialila líderskej pozícii, Trenčín si výhrou polepšil

Hlasy:

Norbert Hrnčár, tréner Trenčína: "Všetkým bolo jasné, že zápas bude o ofenzíve a veľa zaujímavých situáciách v šestnástkach. V prvom polčase nám v tých, do ktorých sme sa dostali, chýbal väčší pokoj.

Cez polčas sme apelovali práve na to, aby sme boli vo finálnej fáze pokojnejší a riešili ich lepšie. Sme spokojní nielen s výsledkom, ale aj so spôsobom hry. Hrali sme kompaktne, organizovane a na našej strane bola veľká energia a emócia, čo je aj pre mňa veľkým plusom do ďalšej práce a ďalších zápasov."

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Prvý polčas bol obojstranne útočný, boli šance na oboch stranách a zápas bol otvorený. Začiatok druhého polčasu bol z našej strany veľmi dobrý, boli sme silní na lopte a vypracovali sme si miliónovú šancu Boženíkom, ktorú sme nepremenili.

Zápas sa lámal v okamihu, keď súper strelil dva góly v priebehu krátkeho úseku a preklopil ho na svoju stranu. Skúsili sme dať do hry ďalšieho útočníka, ale súper nás do veľkých šancí nepustil."