Hamilton sa stal majstrom sveta, priblížil sa k Schumacherovmu rekordu

Hlasy (zdroj: Sport 2):

Valtteri Bottas, víťaz: "Je to veľmi pekné víťazstvo. Odvčera som mal dobré pocity a tušil som, že by to mohlo dobre dopadnúť. Moje dve zastávky však neboli plánované. Lewisovi gratulujem k titulu, no trochu ma mrzí, že som ho počas sezóny nepreháňal trochu viac. Verím, že to bude o rok lepšie."

Lewis Hamilton, 2. miesto: "Lomcujú mnou emócie, je to fantastický pocit. Som šťastný, že môj tím, moja široká rodina sú stále pri mne. Dnes som nečakal, že to bude iba na jednu zastávku. Veľmi srdečne ďakujem celému tímu za celoročnú prácu.

Na mojom titule má veľkú zásluhu. Môj otec mi v detstve povedal, aby som sa nikdy nevzdával. Toho sa držím. Stále sa cítim svieži a vždy chcem vyhrať preteky."