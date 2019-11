Nie je nič, čo by nedokázal. Hamilton môže prekonať aj Schumachera

Lewis Hamilton získal šiesty titul vo Formule 1.

4. nov 2019 o 6:12 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Odmalička inklinoval k hudbe. Hrá na gitare aj na klavíri a spieva. Väčšinu textov si napísal sám. Spolu napísal okolo 80 piesní. Inklinuje najmä

k r´n´b či soulu.

Zatiaľ však v hudobnom biznise neprerazil. Lewis Hamilton má hudbu ako koníček. Hoci by raz vraj vydal aj album. Slávnym sa stal v motoristickom športe.

„Ako piloti formuly 1 máme svoje tímy a sponzorov. Je ťažké byť samým sebou a hudba je veľmi dobrým spôsobom ako sa prejaviť,“ hovoril Hamilton v šou komika Jamesa Cordena, prečo tak inklinuje k hudbe.

Na umeleckú kariéru momentálne nemá veľa času. V nedeľu na Veľkej cene USA sa stal po šiesty raz majstrom sveta. Viac titulov má len Michael Schumacher.

Nikdy sa nevzávaj, vravel mu otec

V nedeľňajších pretekoch v Austine skončil Hamilton na druhej priečke. Titul by mu však zaistilo aj siedme mesto. Britský pretekár však ani v jednej chvíli nejazdil na istotu. Nechcel sa uspokojiť.

V posledných kolách riskoval a zvádzal boj s tímovým kolegom Valteri Bottasom o prvú priečku. Prvý skončil Fín, ale víťazstvo mu bolo málo platné. Hamilton sa stal majstrom sveta hoci skončil nakoniec druhý.

Súvisiaci článok Formula 1 bude mať prvýkrát rozpočtový strop. Monoposty budú väčšie Čítajte

„Nevedel som, či sa mi to podarí dosiahnuť dnes, ale robil som pre to maximum spolu s celým tímom. Keď som mal šesť alebo sedem rokov, povedal mi otec, aby som sa nikdy nevzdával. Je to akési motto našej rodiny. Do posledného momentu som veril, že by som mohol zvíťaziť, ale mal som už zodraté pneumatiky,“ hovoril Hamilton hneď po dokončení pretekov.

Majstrom sveta sa stal s veľkou prevahou. Pred Bottasom vedie o 67 bodov. Pritom do konca sezóny ostávajú ešte dve veľké ceny.

„Koľko titulov ešte môžem získať netuším, ale z pohľadu športovca sa cítim motivovaný. V nasledujúcich pretekoch pôjdem znova naplno.“

Stále chce vyhrávať

Pretekára tímu Mercedes považujú za najlepšieho pretekára v histórii F1. Ako jediný v histórii dokázal vyhrať aspoň jedny preteky v každej sezóne.