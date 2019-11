Bartyová zinkasovala najvyššiu prémiu v histórii tenisu: Bol to zvláštny rok

Austrálčanka uzavrie sezónu ako svetová jednotka.

4. nov 2019 o 12:25 TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/VhzFjqALmDA

ŠEN-ČEN. Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová v júni na Roland Garros vyhrala po prvý raz grandslamový titul, o dva týždne neskôr triumfovala aj na turnaji v Birminghame a prvýkrát v kariére sa dostala na čelo svetového rebríčka.

Korunu úspešnej sezóne nasadila v nedeľu v Šen-čene, kde vo finále MS WTA zdolala obhajkyňu Jelinu Svitolinovú, získala trofej, rekordnú prémiu a tento rok uzavrie ako svetová jednotka.

Senzačný triumf pri debute

Bartyovú nečakala jednoduchá úloha. Jej ukrajinská súperka ťahala deväťzápasovú víťaznú šnúru na finálovom podujatí WTA, navyše vo všetkých piatich predchádzajúcich vzájomných súbojoch Austrálčanka nezvíťazila.

Napriek tomu mal zápas jednoznačný priebeh, Bartyová zvíťazila za 88 minút 6:4, 6:3, pričom posledný gem vyhrala na nulu.

Súvisiaci článok Nadal vystriedal Djokoviča na čele rebríčka ATP, koncoročnou jednotkou bude Bartyová Čítajte

"Je to bizarné, ak mám byť úprimná. Bol to zvláštny rok, plný vrcholov a pádov, myslím si, že viac bolo tých vrcholov. Zavŕšila som ho týmto mimoriadnym večerom, je to skvelé," povedala Bartyová na webe WTA.

Dvadsaťtriročná svetová jednotka debutovala na záverečnom turnaji a ako piata v histórii využila hneď prvú príležitosť na celkové víťazstvo. Predtým sa to podarilo aj Slovenke Dominike Cibulkovej v roku 2016.

Bartyová prešla turnajom s jednou prehrou, keď v druhom zápase skupiny podľahla Kiki Bertensovej, ktorá nahradila Naomi Osakovú. "Bolo veľmi dôležité, že sa mi podarilo spamätať sa po prehre s Kiki," uviedla Bartyová.

Rekordná prémia

Okrem trofeje a rebríčkového postavenia ju môže tešiť aj veľkorysá finančná odmena. Za triumf zinkasovala 4,42 milióna dolárov, vôbec najvyššiu čiastku v histórii tenisu vrátane mužského.

"Celý týždeň bol úžasný. Musela som zdolať najlepšie tenistky na svete. Trochu mi to pripomenulo turnaj v Miami, kde sa mi tiež podarilo vyhrať a prebojovať sa späť do najlepšej desiatky v renkingu.

Odvtedy som prešla dlhú cestu a som rada, že sa mi podarilo udržať formu," dodala Bartyová.

Turnaj poznačili skreče

Finálový zápas najvyššie nasadenej Bartyovej a obhajkyne titulu Svitolinovej bol dôstojným vyvrcholením turnaja, ktorý sa však nevyhol kritike.

Súvisiaci článok Sezóna snov. Bartyová zdolala obhajkyňu titulu a vyhrala Turnaj majsteriek Čítajte

Sťažnosti smerovali na povrch, ten bol podľa niektorých príliš pomalý, v prvých zápasoch chýbal na tribúnach väčší počet divákov, ale najväčším problémom bol zdravotný stav hráčok.

Z ôsmich pôvodných účastníčok až štyri skončili predčasne. Ako prvá Naomi Osaková, viróza vyradila aj jej náhradníčku Bertensovú, zranenie zastavilo aj Biancu Andreescuovú a v treťom sete semifinále skrečovala Belinda Benčičová.

Popri problémoch sa však na turnaji objavila zaujímavá novinka, ktorá môže v budúcnosti pomôcť hráčkam i trénerom. Spoločnosť SAP a WTA prišli s funkciou, ktorá po prvý raz umožní trénerom a hráčkam odhaľovať a analyzovať opakované herné situácie, aké nastávajú vo výmenách.