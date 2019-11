Hrivík zažil v zámorí veľkú hru peňazí a v Rusku kultúrny šok

V reprezentácii bude patriť medzi lídrov.

4. nov 2019 o 19:12 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Za slovenskú reprezentáciu hral na jedinom svetovom šampionáte. Bolo to v roku 2014 v Minsku. Odvtedy si národný dres neobliekol.

Napriek tomu bude vo výbere trénera Craiga Ramsayho, ktorý sa tento týždeň predstaví na Nemeckom pohári, patriť k lídrom.

Minimálne na papieri je hokejový útočník Marek Hrivík najväčšou hviezdou tímu.

Ako jediný zo súčasného slovenského kádra si zahral v NHL. V najlepšej hokejovej lige sveta odohral 24 zápasov - dvadsaťjeden za New York Rangers a tri za Calgary.

„Dlho som nebol v reprezentácii. Sú tu hráči, ktorí za národným tím odohrali oveľa viac zápasov. Nechcem sa stavať do pozície lídra. Dôležité bude to, čo ukážem na ľade,“ reagoval 28-ročný útočník.

Najskôr ho odmietli, potom chceli

V poslednom období mal Hrivík na reprezentačné akcie smolu. Všetko odštartovalo v roku 2016 pred majstrovstvami sveta v Rusku.

Mal za sebou úspešnú sezónu. V AHL odohral za Hartford 69 zápasov a získal v nich 41 kanadských bodov. Nastúpil aj na päť zápasov za Rangers v NHL.

Súvisiaci článok Ramsay musel spraviť v nominácii na Nemecký pohár až sedem zmien Čítajte

Chcel ísť na majstrovstvá sveta, ale vtedajší generálny manažér Róbert Švehla a tréner Zdeno Cíger jeho služby najskôr odmietli.

„Cítil som, že by som mohol ísť do Ruska. Tímu by som určite pomohol. Nie som tam a beriem to ako realitu,“ priznal vtedy Hrivík.

Po troch dňoch sa situácia nečakane zmenila.