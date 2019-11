Maďari chcú postúpiť na EURO, v nominácii majú troch hráčov z Fortuna ligy

Tréner Rossi nominoval až 28 hráčov.

4. nov 2019 o 19:35 TASR

BUDAPEŠŤ. Traja hráči zo slovenskej Fortuna ligy figurujú v nominácii futbalistov Maďarska na novembrový prípravný duel s Uruguajom a záverečný zápas kvalifikácie EURO 2020 na ihrisku Walesu.

Maďari si v ňom môžu zabezpečiť postup na šampionát zo "slovenskej" E-skupiny.

Nováčikom v až 28-člennom kádri trénera Marca Rossiho je Zsolt Nagy, po zranení sa do nominácie opäť dostali Máté Pátkai a Dániel Gazdag.

Proti Walesu pre trest nenastúpi Mihály Korhut, László Kleinheisler pri dvojzápasovom dištanci pozvánku ani nedostal.

Súvisiaci článok Nesmieme sa nechať oklamať duelom v Trnave, tvrdí tréner Chorvátov Čítajte

Zo slovenskej najvyššej súťaže sú vo výbere stredopoliari DAC Dunajská Streda Zsolt Kalmár a Máté Vida i Dávid Holman z bratislavského Slovana.

"Do kádra sme tentoraz nominovali viac hráčov. Jedným z dôvodov je, že sú v ňom aj takí, o ktorých ešte nevieme, či budú pripravení na zápas vo Walese. Okrem toho si chceme pozrieť aj ďalších hráčov, ktorí môžu byť alternatívou do budúcnosti.

Sú pred nami dva dôležité zápasy. V prvom budeme otvárať novú Puskásovu Arénu a nastúpime proti jednému z najlepších mužstiev sveta. Káder Uruguaja tvoria svetové hviezdy, ktoré pôsobia v top kluboch Európy.

Pre nás to bude výzva, aby sme sa ukázali svetu to, čo vieme. Dôležitosť súboja s Walesom netreba pripomínať. Všetci veľmi dobre vieme, že ak ten zápas vyhráme, postúpime na ME," uviedol Rossi.

Maďari nastúpia v novej Puskásovej Aréne v Budapešti proti Uruguaju 15. novembra, o štyri dni neskôr odohrajú kvalifikačný zápas na pôde Walesu. V tabuľke E-skupiny sú zatiaľ Chorváti na prvom mieste so 14 bodmi, druhé Maďarsko má o dva body menej.

Obe mužstvá však majú na konte o zápas viac ako tretí Slováci s desiatimi bodmi a štvrtý Wales, ktorý ich má na konte osem.