Inter vyzve v Pohári FIBA favorizovanú Benficu Lisabon

5. nov 2019 o 10:23 TASR

BRATISLAVA. Basketbalisti Interu Bratislava pokračujú v Európskom pohári FIBA v sérii stretnutí na palubovkách súperov.

V stredu 6. novembra o 22.30 h si zmerajú sily s vicemajstrom Portugalska Benficou Lisabon.

Pre bratislavský tím to bude druhý zo série troch stretnutí za sebou u súperov.

"Žlto-čierni" sú po dvoch zápasoch na 3. mieste A-skupiny s bilanciou jednej výhry a jednej prehry. V stredu na nich čaká najlepšia ofenzíva súťaže a zároveň líder skupiny.

"Súper je favoritom duelu. My sa musíme snažiť hrať 40 minút koncentrovane. Pre nás sú zápasy v Európskom pohári FIBA veľmi dôležité. Hráči môžu výkonnostne rásť. Je dôležité, aby sme to dokázali maximálne využiť," uviedol pred zápasom tréner Interu Aramis Naglič.

Vicemajster Portugalska sa vrátil do Európskeho pohára FIBA po ročnej pauze, na medzinárodnej scéne čaká zatiaľ na prenikavejší úspech.

V kádri Benficy dominujú zámorskí legionári, dopĺňajú ich domáci basketbalisti, medzi ktorými je viacero reprezentantov svojej krajiny. Lisabončania vstúpili do A-skupiny výhrou 103:99 po predĺžení nad holandským Leidenom, nadviazali na to úspechom na palubovke maďarského Pécsu, ktorý zdolali 89:81.

"Myslím si, že Benfica Lisabon je najsilnejší tím v skupine. Majú veľmi skúsené družstvo. Majú hráčov, ktorí hrali v NBA a aj v najvyššej španielskej súťaži. Na každú pozíciu majú pripravených dvoch rovnocenných hráčov. V Pécsi, kde vyhrali, bolo vidieť, že boli motivovaní, koncentrovaní. Potrebovali odčiniť domáci zápas s Leidenom, v ktorom zvíťazili až po predĺžení," vyjadril sa Naglič k súperovi.

Inter ukončil počas víkendu krátku dvojzápasovú šnúru prehier, na Lisabon sa naladil hladkým triumfom v Žiline, kde uspel po výsledku 97:74.

Úradujúci majster bol po dlhej dobe kompletný, do zostavy sa vrátilo už aj uzdravené duo rozohrávačov Goran Bulatovič a Stewen Browning.

"V Žiline to napriek tomu, že sa do zostavy vrátili Bulatovič a Browning, nebolo jednoduché. V prvom polčase sme sa trápili. Potom sa to zlepšilo. Pomohol dohovor v kabíne. Uvedomili sme si, čo by sme mali robiť a dodržiavali sme pokyny. Som rád, že sme vyhrali. Vrátilo nám to naše sebavedomie. Návrat Bulatoviča a Browninga do zostavy nám pomohol. Určite je lepšie mať širšiu rotáciu. Aj keď oni dvaja nehrali veľa minút, je dobré, že sa môžeme častejšie prestriedať. Určite sme mali preto viac energie," zamyslel sa rozohrávač Mário Ihring.

Ak chce klub z Pasienkov pomýšľať na úspech, tak sa musí vyvarovať strate koncentrácie, aká ich postihla v minulotýždňovom dueli v holandskom Leidene.

"Nemôžeme s nimi hrať otvorený, rýchly basketbal. Budeme musieť skúsiť trochu kontrolovať rytmus hry. Veľký dôraz kladiem na obranný doskok. To však bude zložitá úloha, lebo Lisabon je veľmi atletický tím. Majú hráčov s výbornými basketbalovými prednosťami a skúsenosťami z kvalitných tímov. Iba ak ukontrolujeme obranný doskok a vydržíme byť celý zápas koncentrovaní, tak môžeme očakávať aspoň vyrovnaný zápas," vyhlásil Naglič.

Duel s Benficou začne o 21.30 h miestneho času, čo je pre Inter veľká zmena v porovnaní s ligovými stretnutiami.

"Je to niečo iné začínať zápas o pol jedenástej večer. Deň bude pre nás veľmi dlhý. Nič sa s tým nedá robiť, čas je určený, musíme sa s tým vyrovnať. Je to pre nás nová skúsenosť. Možno budeme spať dlhšie poobede," uzatvoril tréner Interu.