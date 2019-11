Hapal nominoval na Chorvátsko a Azerbajdžan až 24 hráčov

Medzi nominovanými je aj Bénes.

5. nov 2019 o 11:05 (aktualizované 5. nov 2019 o 11:32) SITA

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal nominoval na záverečné dva zápasy E-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy proti vicemajstrom sveta z Chorvátska (16. novembra v Rijeke) a mužstvu Azerbajdžanu (19. novembra v Trnave) dovedna 24 hráčov.

V menoslove 50-ročného rodáka z moravského Kroměříža sú všetci hráči z kostry tímu - brankár Martin Dúbravka, obrancovia Peter Pekarík a Milan Škriniar, ako aj záložníci Stanislav Lobotka, Juraj Kucka a kapitán Marek Hamšík.

Chorváti a Maďari odohrajú len jeden zápas

Pred slovenským mužstvom stojí mimoriadne náročná skúška.

Pred kvalifikačným "finále" sú na čele tabuľky "éčka" Chorváti so 14 bodmi, za nimi sa vo dvojbodových rozostupoch nachádzajú Maďari, Slováci a Walesania a na chvoste zatiaľ jednobodový Azerbajdžan.

Chorváti a Maďari majú pred sebou už len jedno stretnutie, kým ďalšie tri tímy ešte po dva zápasy.

Čo sa týka Slovákov, úplnú istotu postupu, dokonca z prvého miesta v E-skupine, budú mať iba v prípade, keď zvíťazia v Chorvátsku a potom aj doma nad Azerbajdžanom.

V takom prípade by zakončili kvalifikáciu so 16 bodmi, Maďari by sa dostali maximálne na 15 a Chorváti by zostali na 14 bodoch.

Túto hranicu môžu za predpokladu plného bodového zisku vo zvyšných dvoch dueloch dosiahnuť aj Walesania.

V prípade, že slovenskí reprezentanti nezvíťazia v Rijeke, ich šance už budú stáť či padať na tom, ako zahrajú ďalší súperi.

Do Chorvátska po víťazstvo

Tento rébus má dobre naštudovaný kouč slovenského tímu.

"Pevne verím, že v Chorvátsku to bude hlavne o nás. V domácom zápase s Chorvátmi sme podali výkon, s ktorým sme neboli spokojní, ale dúfam, že v Rijeke sa to nebude opakovať," povedal Pavel Hapal.

"Už teraz je jasné, že v posledných zápasoch sa bude hrať minimálne o druhé postupové miesto, ak nie o obidve. V Chorvátsku budeme chcieť zvíťaziť. Som rád, že slovenský fanúšik bude mať možnosť až do posledného zápasu veriť v postup. Budeme najšťastnejší na svete, ak sa nám podarí postúpiť na majstrovstvá Európy," dodal šéf slovenskej lavičky.

Dohodnuté stretnutie s Weissom

Hapal odpovedal aj na otázku, nakoľko sa v budúcnosti dá očakávať návrat Vladimíra Weissa ml. do národného mužstva.

"Medzi nami prebehla komunikácia prostredníctvom SMS správ. Nebudem predbiehať, ale sme dohodnutí, že sa stretneme a dúfam, že v krátkom čase k tomu dôjde," nechcel prezradiť viac, no naznačil, že hráč katarského klubu Al-Gharafa sa čoskoro môže objaviť v reprezentácii.