Paríž aj Manchester City sú na prahu postupu, Bayern povedie asistent

Crvena zvezda chce v prekvapiť Tottenham.

5. nov 2019 o 23:00 SITA

BRATISLAVA. V stredajšom programe štvrtého hracieho dňa skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 bude aj niekoľko konfrontácií, v ktorých si viaceré mužstvá budú môcť zabezpečiť postup do jarného osemfinále.

Agüero chce vyhrať Premier League aj Ligu majstrov

Francúzsky šampión Paríž St. Germain nastúpi v Parku princov proti FC Bruggy a v prípade, že zvíťazí, prenikne medzi šestnástku najlepších bez ohľadu na ostatné výsledky v A-skupine.

Liga majstrov 2019/2020 - 4. kolo: A-skupina: 21.00 Real Madrid - Galatasaray Istanbul

21.00 Paríž St. Germain - FC Bruggy B-skupina: 18.55 Bayern Mníchov - Olympiakos Pireus

21.00 Crvena zvezda Belehrad - Tottenham Hotspur C-skupina: 21.00 Dinamo Záhreb - Šachtar Doneck

21.00 Atalanta Bergamo - Manchester City D-skupina: 18.55 Lokomotiv Moskva - Juventus Turín

21.00 Bayer Leverkusen - Atlético Madrid

Parížania postúpia v dvojzápasovom predstihu aj pri scenári, ak s belgickým protivníkom uhrajú remízu a turecký Galatasaray Istanbul v súbežne hranom stretnutí na madridskom Štadióne Santiaga Bernabéua nevyhrá nad domácim Realom.

Hráči Brúgg sú pred stretnutím pod Eiffelovou vežou odhodlaní, aj keď doma podľahli PSG vysoko 0:5.

"Čaká nás ťažký zápas, pretože hráči St. Germain sú veľmi kvalitní. V stredu nemáme čo stratiť, budeme sa snažiť dostať domácich do problémov," povedal na klubovom webe záložník Hans Vanaken.

Aj anglický Manchester City môže mať už po najbližšom zápase "vo vrecku" miestenku vo vyraďovačke. Musí však zvíťaziť na milánskom San Sire v dueli "céčka" proti Atalante Bergamo.

"Každou sezónou v Lige majstrov získavame viac skúseností. Samozrejme, že by som túto súťaž veľmi rád vyhral. Dúfam, že sa to môže podariť," povedal pre oficiálnu stránku "Citizens" Agüero, ktorý je presvedčený, že manchesterský tím má silu na to, aby v jednom ročníku dokázal vyhrať anglickú Premier League aj Ligu majstrov.

"Bavíme sa o dvoch rôznych súťažiach, ale sú to pre nás veľké výzvy," doplnil 31-ročný rodák z argentínskeho Buenos Aires.

Zvezda chce zopakovať úspech proti Liverpoolu

Hráčov nemeckého Bayernu Mníchov po odvolaní chorvátskeho kouča Nika Kovača povedie v zápase s gréckym Olympiakosom Pireus doterajší asistent Hans-Dieter Flick.

Bavori sú na prahu postupu do osemfinále, keďže v úvodných troch stretnutiach B-skupiny zbierali iba víťazstvá. Ďalšie by pre nich znamenalo splnenie základného cieľa.

Ten však v stredu môžu splniť aj v prípade, ak sa stretnutie v Mníchove skončí remízou a finalista uplynulého ročníka Tottenham Hotspur ukoristí všetky body v Srbsku na trávniku Crvenej zvezdy Belehrad.

Aj tá si však "brúsi zuby" na triumf, ktorý by ju katapultoval pred Londýnčanov na priebežné 2. miesto v tabuľke.

"Všetci dobre vieme, čo pre Tottenham znamená Harry Kane. Je to fenomenálny futbalista, ale aj ostatní hráči tohto mužstva majú výnimočnú kvalitu. Lucas Moura v minulej sezóne potiahol Tottenham až do finále Ligy majstrov.

Dúfam, že duel na 'Marakane' bude v našom podaní lepší ako zápas pred dvomi týždňami v Anglicku (0:5). Verím, že podáme dobrý výkon a zvíťazíme. Pripomína mi to minuloročnú situáciu, keď sme doma zdolali FC Liverpool," uviedol na webe CZ Belehrad bývalý nemecký reprezentant Marko Marin.