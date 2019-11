Eso Barcelony velebilo brankára Slavie: To som už dávno nevidel

Slavia sa postarala v Barcelone o senzáciu.

6. nov 2019 o 0:42 Pavol Spál

BRATISLAVA. Pred pár rokmi Ondřeja Kolářa tak trápila bolesť achilovky, že zvažoval, že ukončí kariéru.

„Nič nezaberalo a stále hrozilo, že sa roztrhne,“ spomínal pre idnes.cz Kolář.

Nohu mu nakoniec vyliečila desaťminútová operácia a Slavia z neho v januári minulého roka urobila najdrahšieho brankára v dejinách českej ligy.

Investovala dvadsaťpäť miliónov českých korún.

„Nie je hoden toľko peňazí, náš klub je zvyknutý na lepších brankárov,“ počúval od fanúšikov.

Debata o tom, či je Kolář vhodným brankárom pre Slaviu, ktorá sa v minulej sezóne neraz rozvinula, teraz pôsobí trochu komicky.

Futbalisti Slavie vo štvrtom zápase skupinovej fáze Ligy majstrov senzačne uhrali na pôde slávnej Barcelony bezgólovú remízu.

Nikto by na to nestavil

Hlavne zásluhou Kolářa. „Keby mi niekto povedal, že tu nedostanem gól, tak by som si myslel, že sa zbláznil," vyhlásil Kolář.

Väčšieho flegmatika spomedzi hráčov Slavie nenájdete. Sústredený, rozvážny. Sotva prejaví emócie.

Akoby nemal nervy. Ale tentoraz aj Kolář divoko mávol oboma rukami a zakričal, pretože sa mu podarila veľká vec.

„Je to neuveriteľný výsledok. Veď Barcelona doma strieľa góly ako na bežiacom páse. Keď jej tím hrá pred vlastným publikom, je to ako továreň na góly. Nenašiel by som človeka, ktorý by si pred zápasom stavil na naše čisté konto,“ zamýšľal sa Kolař.

Hráči Barcelony boli tak frustrovaní, že väčšina z nich ušla do šatne. Odmietli si vymeniť dresy.

„Tešili sme sa na vzájomnú konfrontáciu, ale týmto nás sklamali. Nedokázali oceniť náš výkon," smútil Kolář.

Ter Stegen si ho počkal

Jednou z výnimiek bol brankár katalánskeho giganta Marc-André ter Stegen.

„Čakal na mňa už cez prestávku v tuneli a hovoril, že chytám skvele. Po zápase za mnou prišiel cestou do šatne, zastavil ma a gratuloval k fantastickému výkonu.“

„Hovoril, že už dlho také brankárske predstavenie nevidel,“ rozprával pyšne Kolář.

Nechýbalo pritom veľa a mohol byť za babráka. V prvom polčase spravil drzú kľučku, ktorá mu nevyšla.

Arturo Vidal mu zobral loptu, ale Barcelona akciu nedotiahla.

„Bola to moja blbosť, ale všetci sú zvyknutí, vedia, čo robím,“ priznal Kolář.

Dvadsaťpäťročný brankár je považovaný za českého Manuela Neura.

Má skvelú kopaciu techniku, výborne číta hru. Ešte zdokonaľuje svoju úlohu libera.

Barcelone sa to nestalo sedem rokov

Slavia akoby mala o jedného obrancu navyše. Rýchlo vyštartoval a pri lopte bol skôr ako útočníci. Nepresadil sa ani fenomenálny Lionel Messi.

„Patrí k najlepším brankárom z hľadiska čítania hry, kopaciu technicky. Enormne pomáha obrancom, súčinnosť s nimi jednoznačne funguje. Pre súpera je to hrozne nepríjemné,“ opisuje legendárny hráč Slavie či Liverpoolu Vladimír Šmicer.

Barcelona, ​​päťnásobný šampión Ligy majstrov, doma v zápasoch najprestížnejšej klubovej súťaže nedala gól naposledy v decembri 2012.

V tejto sezóne mal katalánsky gigant pred zápasom so Slaviou priemer zhruba štyri góly na zápas.

Český majster bol pred štartom súťaže pritom považovaný za najväčšieho outsidera súťaže.

Slavia netrafila bránu

„Sme Barcelona, ​​musíme vyhrávať v každom stretnutí. Ale je potrebné oceniť výkon Slavie. Hrala skvele," citoval server sport.cz stredopoliara Barcelony Frenkieho de Jonga.

"Odvážne, mala skvelú taktiku a podala neuveriteľný tímový výkon. Jej hráči si zasluhujú obdiv za prístup a guráž, s ktorou nám čelili," priznal de Jong.

Futbalisti Slavie pritom ani raz netrafili priestor barcelonskej brány.

„Slavia má skvelý tím. Do Ligy majstrov vniesla sviežosť a komplikuje nám život. Tím s takouto chuťou do hry musím oceniť,“ priznal tréner Barcelony Ernesto Valverde.

Slavia podala heroický výkon, ale pomohlo jej aj šťastie. Messi trafil spojnicu brvna žrde. Gól Barcelony neplatil pre milimetrový ofsajd.

„Klobúk dole pred tímom, že neprehral a nedostal gól, domáci nás občas tlačili ako citrón,“ priznal tréner Slavie Jindřich Trpišovský.

Pomsta za kráľa

Slavia v Lige majstrov udivuje svojimi maratónskymi výkonmi. Žiaden tím sa jej v počte nabehaných kilometrov nevyrovnaná.

Potvrdil to aj zápas v Barcelone.

Desať hráčov Slavie v zápase nabehalo viac ako jedenásť kilometrov. Celkovo ich bolo 125. Barcelončania ich nabehali o trinásť menej.

Katalánsky denník Sport pripomenul predzápasový výrok trénera Trpišovského, ktorý sa kvôli opatreniam spôsobeným prítomnosťou španielskeho kráľa musel v hoteli pri kontrole vyzliecť takmer donaha.

„Pomstili sa tým, že vyzliekol donaha Barcelonu.“

Griga dostal za gól pokutu

V ten istý deň, ale kúsok vedľa sa o senzáciu postarala aj futbalová Slavia do 19 rokov, ktorá v juniorskej Lige majstrov zdolala Barcelonu 3:2.

Český tím bodoval na pôde Barcelony druhýkrát v dejinách.

V roku 1985 Sparta Praha v prvom kole Pohára európskych majstrov (predchodca Ligy majstrov) vyhrala na gigantickom štadióne Camp Nou 1:0.

Jediný gól strelil Slovák Stanislav Griga, bývalý tréner slovenskej reprezentácie.

Napriek tomu vtedy od trénera Jána Zachara počul:

„Ty Stano, ty si bez prémií. A ešte ti naparíme pokutu. Veľa šancí si zahodil. Spartu to stálo postup.“