Dortmund predviedol skvelý obrat. Škriniar už má len malú šancu na postup zo skupiny

Inter nezvládol dôležitý zápas.

6. nov 2019 o 11:30 TASR

DORTMUND. Futbalisti Borussie Dortmund boli po prvom polčase utorňajšieho duelu Ligy majstrov proti Interu Miláno zrelí na uterák. S talianskym tímom v základnej jedenástke so slovenským obrancom Milanom Škriniarom prehrávali 0:2.

Po zmene strán však nemecký bundesligista predviedol skvelý obrat a po víťazstve 3:2 si výrazne posilnil šance na postup do vyraďovačky. Podľa stopéra Matsa Hummelsa bolo po prvom polčase v dortmundskej šatni dusno.

"Inter nás v prvom polčase vyškolil a z dvoch šancí strelil dva góly. Povedali sme si, že takto to ďalej ísť nemôže. Pohovor v šatni zabral, padli aj ostrejšie slová. V druhom polčase sme Interu nedali dýchať, vďaka útočnej aktivite sme si vytvárali jednu šancu za druhou a výsledkom boli tri góly v súperovej sieti," uviedol Hummels.

Dvomi gólmi sa v Signal Iduna Parku blysol marocký reprezentant Achraf Hakimi, vyrovnávajúci na 2:2 strelil Julian Brandt.

Tréner Dortmundu si zachránil miesto

"Tri body nás hrejú, urobili sme dôležitý krok na ceste do osemfinále. Vedeli sme, že tento zápas je pre nás kľúčový. Po prestávke sme skvele zareagovali na nepriaznivý vývoj, bolo to úplne bláznivé. Asi by to bolo trochu nudné, keby sa všetko od začiatku vyvíjalo podľa našich predstáv," citovala slová Brandta agentúra AFP.

Tréner Borussie Lucien Favre sa po prehre 0:2 na San Sire ocitol pod paľbou kritiky. Po prvom polčase domáceho duelu sa pod ním ešte viac rozkývala stolička.

"Cez prestávku som povedal chlapcom, že ak strelia rýchly kontaktný gól, môžu to ešte otočiť. Aj v prvom polčase som v našej hre videl nejaké pozitívne veci. Mali sme väčšie percento držania lopty, no inkasovali sme dva nešťastné góly.

V druhom dejstve sme Interu neumožnili podnikať rýchle kontry a premieňali sme šance, čo bol kľúč k obratu," nechal sa počuť švajčiarsky kormidelník.

Inter nemá dostatočne široký káder

Kouč Interu Antonio Conte po zápase zúril, že jeho zverenci napriek sľubnému náskoku napokon odišli z metropoly Vestfálska s prázdnymi rukami.

"Bolo to podobné ako v Barcelone. Aj na Camp Nou sme po prvom polčase viedli 1:0, no domáci v druhom dejstve otočili skóre a vyhrali 2:1. Druhý polčas radšej ani nechcem komentovať, žiadne výhovorky neobstoja.

Nemáme dostatočne široký káder na to, aby mohol hrať na dvoch frontoch a permanentne dosahovať úspešné výsledky v Serii A i v Lige majstrov," priznal Conte.