Slováci musia zvíťaziť. Tréner Guľa nominoval na domáci zápas proti Gruzínsku

Dvadsaťjednotku čaká kľúčový duel.

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa.

BRATISLAVA. V nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adriána Guľu na prípravný medzištátny zápas proti Bielorusku (14. novembra v Senci) a súboj 2. kvalifikačnej skupiny o postup na ME tejto vekovej kategórie v roku 2021 proti Gruzínsku (18. novembra v Nitre) figuruje dovedna 24 hráčov.

Kostru tímu tvoria tradične hráči z domácej najvyššej súťaže, ale v kádri nechýbajú ani štyria legionári legionári - Dominik Špiriak, Peter Pokorný, Martin Adamec a Christián Herc.

Slováci majú len tri body

Lodivod "sokolíkov" musel urobiť pri novembrovej nominácii viacero vynútených zmien. Zranenia vyradili z hry Dávida Strelca, Ľubomíra Tuptu a Michala Tomiča. Iba medzi náhradníkmi figurujú Ján Bernát a Ivan Mesík, ktorí spadajú do vekovej kategórie do 19 rokov.

"Snažili sme sa vychádzať z posledného zrazu, ale futbalový život prináša aj takéto záležitosti. Tupta musel podstúpiť artroskopiu kolena, Tomič má takisto problémy s kolenom a Strelec je po operácii nohy.

Navyše, reprezentácia do 19 rokov vstupuje do kvalifikácie, takže sme im uvoľnili niektorých hráčov," povedal 44-ročný rodák z Novák.

Slovenská "dvadsaťjednotka" má na konte po troch kvalifikačných zápasoch iba tri body za víťazstvo v Lichtenštajnsku.

Guľa musel hľadať náhradu aj za Boženíka

Ak si chce zachovať reálnu šancu na postup na kontinentálny šampionát, potrebuje doma proti Gruzínsku zvíťaziť. Guľa však musí riešiť pred dôležitým duelom ťažkosti na hrotových pozíciách.

"Prišli sme o troch top hráčov, keďže Tupta so Strelcom sú zranení a Boženík je v A-mužstve. Situácia nie je jednoduchá, ale o to väčšia výzva to musí byť pre ďalších hráčov. Mám v hlave aj alternatívu s falošnou deviatkou.

Môžeme využiť hráča z krídla, ktorý bude nebezpečný rýchlosťou. Alternatív je viacero, môžeme použiť Šveca, Kvoceru, Kovaľa aj ďalších," vysvetlil kouč na stredajšej tlačovej konferencii.

Chcú bojovať o druhé postupové miesto

Mladí Slováci sa zatiaľ v kvalifikácii herne hľadajú, no v Nitre si nepripúšťajú nič iné ako zisk troch bodov.

"Potrebujeme sa zamerať na seba a na náš výkon. Chceme diktovať tempo. Potrebujeme sa nastaviť tak, že chceme dominovať na ihrisku vlastným spôsobom hry. Mužstvo musí byť kompaktné. Už si nemôžeme dovoliť žiadnu zbytočnú stratu bodov.

Urobíme maximum pre víťazstvo, pretože chceme bojovať aspoň o druhé postupové miesto za Francúzmi. Do Nitry sa teším, je tam kvalitná hracia plocha. Nemôžeme očakávať na tribúnach tisícky ľudí, ale verím, že nás prídu podporiť," doplnil Guľa.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na zápas proti Bielorusku (14.11 v Senci) a kvalifikačný duel proti Gruzínsku (18.11 v Nitre)

Brankári

Martin Vantruba (FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa)

Samuel Petráš (MŠK Žilina)

Dávid Šípoš (FC Nitra)

Obrancovia

Kristián Vallo (MŠK Žilina)

Lukáš Fabiš (FC Nitra)

Martin Šulek (AS Trenčín)

Dominik Špiriak (FC Ergotelis/Gréc.)

Matej Oravec (FC DAC 1904 Dunajská Streda)

Adam Kopas (MŠK Žilina)

Branislav Sluka (MŠK Žilina)

Alexander Mojžiš (MFK Ružomberok)

Stredopoliari

Peter Pokorný (FC Liefering/Rak.)

Martin Gamboš (FC Spartak Trnava)

Martin Adamec (Odra Opole/Poľ.)

Dávid Ďuriš (MŠK Žilina)

Jozef Špyrka (FK Železiarne Podbrezová)

Christián Herc (Viktoria Plzeň/ČR)

Martin Kovaľ (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble)

Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce)

Marián Chobot (FC Nitra)

Milan Kvocera (MFK Zemplín Michalovce)

Útočníci

Marek Fábry (FC Nitra)

Ladislav Almási (FC Petržalka)

Jakub Švec (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble)

Realizačný tím

Tréner: Adrián Guľa

Asistent trénera: Marián Zimen

Tréner brankárov: Pavel Kamesch

Kondičný tréner: Martin Kojnok

Videoanalytik: Ladislav Kubalík

Technický vedúci: Martin Hrnčír

Fyzioterapeuti: Otto Szabó, Jozef Štieber

Kustódi: Michal Beseda, Peter Paulický

Lekár: František Rigo