Nadal ho nikdy nevyhral. Začína sa výberový tenisový šampionát

Na turnaj sa kvalifikovali až štyria hráči do 23 rokov.

7. nov 2019 o 20:33 Jana Sedláková

BRATISLAVA. Od nedele bude osem najlepších tenistov sezóny bojovať v Londýne o výhru na Turnaji majstrov.

Obhajovať dosiaľ najväčší titul v kariére bude Nemec Alexander Zverev.

Žreb Turnaja majstrov 2019 Skupina Andre Agassi (1) Rafael Nadal

(4) Daniil Medvedev

(6) Stefanos Tsitsipas

(7) Alexander Zverev Skupina Björn Borg (2) Novak Djokovič

(3) Roger Federer

(5) Dominic Thiem

(8) Matteo Berrettini

Už tradične sa na turnaj prebojovala trojica velikánov 33-ročný Rafael Nadal, 32-ročný Novak Djokovič a 38-ročný Roger Federer.

Zvyšní účastníci turnaja až na 26-ročného Dominica Thiema majú maximálne 23 rokov.

Trojica mladíkov Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas a Matteo Berrettini bude na turnaji debutovať.

Boj o post svetovej jednotky

O post svetovej jednotky budú bojovať aktuálny líder Rafael Nadal a Novak Djokovič, ktorý strávil na pozícii najlepšieho hráča planéty celú sezónu až do 4. novembra.

Aktuálne Srb stráca na prvého Nadala 640 bodov.

Za každú výhru v skupine dostanú hráči 200 bodov, za postup do finále navyše 400 bodov a za celkový triumf je ďalších 500 bodov.

Ak by obaja hráči prešli do finále bez prehry, bez ohľadu na výsledok boja o titul by na poste svetovej jednotky prezimoval Nadal.

Ak by Španiel v skupine zaváhal, no prebojoval by sa do finále a tam prehral s nezdolaným Djokovičom, stačilo by to Srbovi.

Djokovič bude na post svetovej jednotky pravdepodobne potrebovať titul bez jedinej prehry na Turnaji majstrov.

Inak by sa musel spoliehať na veľké zaváhanie Nadala. Dokonca ani ak by Španiel všetky zápasy prehral a Srb prešiel nezdolaný do semifinále, ale tam prehral, nestačilo by mu to.

"Radšej som svetová jednotka ako svetová dvojka. Ale rovnako sa mi viac páči byť dvojkou než trojkou. Ak by som ukončil rok ako svetová jednotka, bolo by to skvelé," povedal Nadal.

Nadal turnaj nikdy nevyhral

Nadal je jediným z legendárnej trojice tenistov, ktorý Turnaj majstrov ešte nikdy nevyhral.

Hoci má 84 turnajových titulov, v hale sa mu nikdy príliš nedarilo. Za celú kariéru tam získal iba dva tituly.

"Dôvodov je mnoho. Jedným z nich je aj to, v akej časti roka sme," reagoval Nadalov tréner Carlos Moya.

Turnaj majstrov Španiel pre zranenia často vynecháva. Dosiaľ na ňom hral osemkrát.

Až šesťkrát pritom možnosť účasti nevyužil. V tom je rekordérom.

Keď na turnaji štartoval, trikrát nepostúpil zo skupiny (raz odstúpil po prvom zápase) a trikrát vypadol v semifinále. V rokoch 2010 a 2013 bojoval vo finále.

Jeden z najúspešnejších hráčov histórie však Turnaj majstrov nikdy nevyhral.

Aj teraz je jeho štart neistý, má totiž zdravotné problémy.

"Napriek menšej bolesti brušných svalov pocestujem do Londýna," citoval Nadala Eurosport.

Zranil sa počas tréningu na turnaji v Paríži a musel odstúpiť zo semifinále. Účasť v Londýne stále úplne nepotvrdil.