Volejbalistky Pezinka nezískali ani set v slovinskom Šempeteri

Skomplikovali si tak boj o postup do šestnásťfinále Challenge Cupu.

6. nov 2019 o 20:41 TASR

Challenge Cup žien - 2. kolo - prvý zápas:

SIP Šempeter - Strabag VC Bilíkova Pezinok 3:0 (18, 15, 27) Rozhodovali: Van Zanten (Hol.) a Lazarovová-Pejevová (Bul.), 320 divákov Šempeter: Črnilová 7, Mojca Božičová 4, Žnidarová 16, Praunseisová 7, Lakovšeková 14, Lekšeová 9, libero Mazejová (Rituperová 0) Pezinok: Sedláčková 0, Trachová 12, Ráchelová 5, Písečná 10, Herdová 10, Tereza Hrušecká 4, libero Jančová (Trebichavská 2, Smiešková 0, Marušinová 1, Maštalírová 1)

ŠEMPETER. Volejbalistky Strabag VC Bilíkova Pezinok prehrali v prvom zápase 2. kola európskeho Challenge Cupu na palubovke slovinského SIP Šempeter hladko 0:3. Skomplikovali si tak boj o postup do šestnásťfinále.

Odveta v domácom prostredí Pezinčaniek je na programe v stredu 20. novembra o 18.00 h.

Ak doma vyhrajú 3:0 alebo 3:1 a následne aj v zlatom sete do 15 bodov, v decembrovom šestnásťfinále budú čeliť rakúskemu ASKÖ Linz/Steg.

Pezinský klub sa na európsku pohárovú mapu vrátil po takmer 13 rokoch, dosiaľ naposledy na tejto scéne účinkoval v januári 2007. Informoval web SVF.

Hlas po zápase:

Eva Koseková, trénerka Pezinka: "Prvé dva sety Šempeter veľmi dobre podával, my sme mali problém s prihrávkou a, samozrejme, následne to súviselo s útokom. Súperovi sme odovzdávali ľahké lopty a on následne agresívne útočil. Súper hral veľmi rýchlo a nerobil chyby, na rozdiel od nás. V treťom sete sme zlepšili podanie, obranu na sieti, ale v koncovke od stavu 24:21 pre nás sme darovali víťazstvo súperovi našimi chybami."