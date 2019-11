Zasadne Wenger na lavičku Bayernu? Rokovania už údajne prebiehajú

V prospech Francúza vraví aj jeho pôvod.

7. nov 2019 o 12:18 SITA a TASR

BRATISLAVA. Futbalistov nemeckého klubu Bayern Mníchov možno povedie francúzsky kouč Arséne Wenger.

Ako referuje web denníka Bild, medzi funkcionármi a niekdajším dlhoročným trénerom anglického Arsenalu Londýn (1996-2018) sa v ostatných dňoch uskutočnilo niekoľko rozhovorov.

Tie vedie predseda predstavenstva FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge.

Prostredie v Mníchove pozná dlho a dobre

Bývalý nemecký reprezentant Lothar Matthäus navyše vyhlásil, že k vymenovaniu Wengera za nového lodivoda Bayernu dôjde počas najbližšej reprezentačnej prestávky.

"Bayern vedie rozhovory s Wengerovými zástupcami. K vymenovaniu možno príde už počas novembrového asociačného termínu," poznamenal.

Post hlavného trénera Mníchovčanov je voľný od nedeľňajšieho odvolania Chorváta Nika Kovača, ktorý definitívne pri mužstve skončil po bundesligovej prehre na trávniku Eintrachtu Frankfurt (1:5).

“ Nikdy by som neodmietol rokovanie s Bayernom. Ľudí, ktorí pracujú v klube poznám už dlho. „ Arséne Wenger

Vedením tímu dočasne poverili dovtedajšieho asistenta Hansa-Dietera Flicka, ktorý v stredu dosiahol s Bayernom víťazstvo v Lige majstrov proti Olympiakosu Pireus (2:0).

"Trénovanie je môj život. Samozrejme, že ma to zaujíma," takto pred niekoľkými dňami zareagoval Wenger na zvesti ohľadne záujmu Bayernu v štúdiu Qatar TV, citoval ho aj web przegladsportowy.pl.

"Nikdy by som neodmietol rokovanie s Bayernom. Ľudí, ktorí pracujú v klube poznám už dlho," povedal 70-ročný Wenger.

V Arsenale pôsobil od roku 1996, no priznal, že v minulosti nechýbalo veľa a skončil by v Mníchove: "Áno, veľmi dávno bola taká možnosť, ale to je všetko, čo teraz môžem povedať."

V jeho prospech hrá aj znalosť nemčiny

Wenger údajne pre organizáciu zo Säbener Strasse nebol voľba číslo jeden. Mníchovčanom však imponujú jeho bohaté trénerské skúsenosti. Práve ostrieľaní tréneri sa Bavorom v ostatnom čase vyplatili najviac.

V nedávnej minulosti úspešne pôsobili na lavičke FCB Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld či Louis van Gaal.

V prospech Wengera vraví aj jeho pôvod. Pochádza z alsaského Štrasburgu, vďaka čomu plynule hovorí po nemecky.

Údajne navyše nemá v pláne robiť v kádri veľkú revolúciu a plánuje spolupracovať s "Hansim" Flickom, ktorý hráčov dokonale pozná. Bayern by mal trénovať do konca aktuálnej sezóny 2019/2020, po ktorej do klubu plánujú dotiahnuť mladšieho kouča.