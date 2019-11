Na Rusov inak. So streľbou od brancov a hráčmi pred bránou

Slovenskí hokejisti využili piatkové zápasové voľno na tréning, štart Štajnocha je neistý.

8. nov 2019 o 16:27 SITA

KREFELD. Po štvrtkovej prehre 2:5 so Švajčiarmi absolvovali slovenskí hokejoví reprezentanti v piatok popoludňajší tréning.

Realizačný tím vedený Craigom Ramsaym mal v krefeldskej Yayla Arene k dispozícii 22 hráčov, pretože obrancu Martina Štajnocha trápia zdravotné problémy.

Neistý štart Štajnocha

Jeho štart vo víkendových dueloch turnaja o Nemecký pohár proti olympijskému výberu Ruska a domácemu tímu je otázny.

"Mám zapálené šľachy v ľavom členku. Je to lepšie ako vo štvrtok, ale uvidím, či si budem schopný obuť korčuľu. Ešte pred turnajom som to riešil tabletkami, ale po ceste do Krefeldu sa to vrátilo do takéhoto štádia. Uvidíme, ako bude noha reagovať na odpočinok a v sobotu sa rozhodne o mojom štarte," uviedol po individuálnom tréningu na suchu bek bratislavského Slovana.

Od prípadnej absencie bojnického rodáka sa bude odvíjať aj zostava slovenského tímu na sobotňajší duel proti Rusom, ktorého úvodné buly bude o 16.30 h.

Čo najviac hráčov pred súperovou bránkou

Slováci nastúpia so siedmimi zadákmi a trinástimi útočníkmi alebo ôsmimi obrancami a dvanástimi hráčmi do ofenzívy.

"Potrebujeme častú streľbu od obrancov a tiež to, aby boli široko od seba v útočnom pásme. Rovnako chceme, aby pred súperovou bránkou stálo čo najviac našich hráčov. Potrebujeme, aby clonili brankárovi, pretože v súboji so Švajčiarmi neboli ochotní ísť do týchto priestorov. Treba hrať jednoducho, keďže chalani sú spolu iba krátko," povedal asistent trénera Ján Pardavý.

Rusi chcú odčiniť prehru s Nemcami

Do slovenskej bránky by sa mal na rozdiel od štvrtkového duelu so Švajčiarmi postaviť Denis Godla, ktorý nahradí Andreja Košarišťana.

"Nečaká nás ľahký súper. Rusi majú kvalitu bez ohľadu na to, či ide o olympijský alebo najsilnejší výber. Potrebujeme sa na nich dobre pripraviť a podať čo najlepší výkon. Prehrali s Nemcami, takže sa budú chcieť ukázať. Konfrontáciu s Rusmi nevnímam špeciálne, je to pre mňa zápas ako každý iný," doplnil Godla.