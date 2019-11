Kužmovej zaseknutia. Únava, uspokojenie, osamelosť v stovke

BRATISLAVA. Sezónu ako na hojdačke má za sebou aktuálna slovenská ženská tenisová jednotka Viktória Kužmová.

Zahrala si štvrťfinále v Dubaji, postúpila do 3. kola French Open, no následne mali jej výkony klesajúcu tendenciu.

Útlm zapríčinila únava

Dôvody kolísavej formy či ambície košickej rodáčky v nasledujúcom roku prezradil tréner 21-ročnej tenistky Michal Mertiňák.

"Až po Roland Garros dosahovala Viktória veľmi dobré výsledky. Zdolala kvalitné hráčky ako Anisimovovú, Bertensovú či dvakrát Keninovú. Potom však prišiel útlm. Mala zdravotné problémy, tri týždne brala antibiotiká a svoju rolu zohrala aj únava. uviedol Michal Mertiňák.

"Zaujímavosťou je, že na tráve sa jej hrá dobre. Má rada tento povrch, ale nedokázala nič uhrať. Na US Open, jej najobľúbenejšom grandslame, tiež chcela dosiahnuť viac, keďže mala lepší žreb ako vlani. Celkovo bola sezóna dobrá, ale mohla byť aj lepšia," zhodnotil bývalý daviscupový reprezentant Slovenska.

Osamelá v stovke

Viktória Kužmová je v rebríčku WTA na 52. mieste a je jasnou slovenskou jednotkou. Paradoxne, aj táto na pohľad pozitívna štatistika sa mohla prejaviť v negatívnom zmysle.

"Ja by som bol radšej, keby sme mali viac hráčok v elitnej stovke a mohli sa navzájom potiahnuť. V minulom roku boli pred ňou Dominika Cibulková i Magdaléna Rybáriková, a tak mala motiváciu predbehnúť ich. Teraz zostala Viktória sama, možno sa s tým trošku uspokojila, čo sa prejavilo aj na výsledkoch," pripustil Michal Mertiňák.

V semifinále US Open vo štvorhre

Dvadsaťjedenročnej tenistke sa v sezóne 2019 podstatne viac darilo vo štvorhre.

Radovala sa z dvoch titulov na okruhu WTA a tiež postúpila s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou do semifinále US Open. V deblovom rebríčku figuruje na 29. pozícii, čo je jej kariérne maximum.

Mertiňák sa vyjadril, že na štvorhre budú naďalej pracovať a dokonca ju povýšia na vyššiu úroveň.

"Snažíme sa stále hrať aj štvorhru. Ja ju tlačím do toho, keďže si myslím, že je to lepšie ako iba trénovať. Štvorhru má rada, pristupuje k nej zodpovedne a pokiaľ bude zdravá, tak ju bude hrať. Okrem toho sme sa dohodli s Filipom Poláškom, že budú hrať mix na grandslamoch a pokiaľ by im to išlo, mohli by hrať spolu aj prípadnú štvorhru na olympiáde v Tokiu," skonštatoval 40-ročný rodák z Považskej Bystrice.

Vyhrať turnaj, stúpať v rebríčku

Michal Mertiňák potvrdil, že pokračuje v spolupráci s Viktóriou Kužmovou a naďalej trénujú v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Okrem toho prezradil aj jeho očakávania pred novou sezónou.

"Určite by som bol rád, keby Viktória vyhrala v ďalšej sezóne nejaký WTA turnaj a naďalej stúpala v rebríčku. Tradične začíname v Aucklande, Hobarte, kde sa budeme pripravovať na Australian Open," dodal Mertiňák.