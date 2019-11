Hádzanári prišli pred kvalifikáciou o ďalšieho skúseného legionára

Michal Kopčo bol už zbalený na zraz, ale napokon bude reprezentácia zatiaľ bez neho.

8. nov 2019 o 23:42 SITA

BRATISLAVA. V najbližších plánoch trénera hádzanárov Slovenska Petra Kukučku figuroval aj Michal Kopčo.

So skúseným pivotom počítal v kvalifikačných bojoch o postup na majstrovstvá sveta 2021 v Egypte, ale tesne pred októbrovým zrazom sa situácia zvrtla a 31-ročný košický rodák sa zo sústredenia ospravedlnil.

"Nie je to ešte definitívne. Momentálne som sa na to necítil, ale neskôr v budúcnosti by som sa možno mohol ešte vrátiť. Pôvodne som chcel prísť. Už som bol aj zbalený a dohodnutý s Tomášom Urbanom, že pôjdeme spolu. Zdravotný stav starých rodičov ma však prinútil zmeniť rozhodnutie. Chcel som byť s nimi i s ďalšou rodinou, s ktorou sme sa od leta nevideli," zdôvodnil zmenu postoja Kopčo.

Po kritike prestal reprezentovať

Michal Kopčo v reprezentácii absentujete od januára 2018, kde bol pri šokujúcej prehre v Luxemburgu v I. fáze kvalifikácie MS 2019.

"Potom som vypadol z tímu, lebo som si povedal svoj názor. Následne som sa objavoval medzi náhradníkmi a teraz som dostal pozvánku. Do budúcnosti však vravím, keď budem môcť, tak pomôžem."

Vo francúzskej elite

V lete prestúpil z US Ivry Handball do Tremblay-en-France Handball.

"Je to super, darí sa mi. Mám dostatok hernej praxe, hrávam celé zápasy v obrane i v útoku, dávam štyri až šesť gólov. V klube vládne dobrá atmosféra, páči sa mi tu. Určite to bol dobrý krok. Chcel som zostať vo Francúzsku, vyhovuje mi, že ligové zápasy sa hrajú v strede týždňa a víkendy sú voľné," pokračoval Kopčo, ktorého družstvo zatiaľ figuruje v tabuľke na predposlednom 13. mieste.

"Francúzska liga je veľmi náročná súťaž. My sme skladali nový tím, ktorého cieľom je skončiť do ôsmeho miesta. V úvode sme mali náročných súperov. S Montpellierom sme doma prehrali o gól, v Nantes i Istres rovnako tesne, jasne sme zdolali Toulouse, ale nevyšiel nám duel s Ivry. Naposledy sme hrali proti St. Raphaelu. Žiaľ, neuspeli sme a neposunuli sme sa vyššie. Lepšie a bez stresu sa hrá, keď ste v tabuľke vyššie."

Želá si dlhú kariéru

Michal Kopčo v januári oslávi 32. narodeniny a je stále v najlepšom hádzanárskom veku.

"Našťastie, nemám žiadne zdravotné problémy a momentálne sa cítim dobre. Ak mi bude zdravie slúžiť aj naďalej, ešte by som chcel hrať deväť rokov a potiahnuť to až do štyridsiatky," vyslovil želanie bojovník na palubovke.

Bez skúseného tria z Prešova

Slovenskí hádzanári budú chcieť uspieť v I. fáze kvalifikácie MS 2021, k šanciam bývalých spoluhráčov sa vyjadril košický odchovanec nasledovne:

"Luxembursko išlo výkonnostne hore, naposledy sme tam aj my zaváhali, ale urobili sme vtedy veľmi veľa chýb. Aj tak si však myslím, že spolu s Faerskými ostrovmi by pre našich chalanov nemal byť problém ich zdolať."

"Naším najvážnejším konkurentom v boji o postup bude Litva, ktorá má v kádri viacerých legionárov. Myslím si však, že máme taký tím, že by to mal zvládnuť. Škoda len, že stále chýbajú Prešovčania Oliver Rábek, Lukáš Urban a Martin Straňovský. Je to však rozhodnutie majiteľa Tatrana Miloslava Chmeliara. V reprezentácii je veľa mladých hráčov a oni ešte nemajú také skúsenosti ako spomenuté trio. Najmä nahradiť Rábeka vďaka jeho strele z 12 metrov nie je jednoduché. Mladí potrebujú čas," uviedol Michal Kopčo.