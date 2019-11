Reprezentácia do 20 rokov tesne porazila Nemecko

Sloáci v zápase ani raz neprehrávali, o jej góly sa postarali Minárik, Jendek a Paulíny.

8. nov 2019 o 19:26 (aktualizované 8. nov 2019 o 20:45) TASR

Viktor Ďurina a brankár Florian Mnich v zápase Slovensko - Nemecko na hokejovom Turnaji štyroch krajín hráčov do 20 rokov v Piešťanoch.(Zdroj: TASR/Martin Palkovič)

PIEŠŤANY. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa na Turnaji štyroch krajín v Piešťanoch dočkali prvého víťazstva.

V piatkovom dueli zdolali rovesníkov z Nemecka tesne 3:2. Slovenská "dvadsiatka" v zápase ani raz neprehrávala, o jej góly sa postarali Jakub Minárik, Dominik Jendek a Adam Paulíny.

Mladí Slováci si tak napravili chuť po štvrtkovej prehre v úvodnom vystúpení so Švajčiarskom (3:5).

Zverenci trénera Róberta Petrovického zakončia turnaj sobotňajším duelom s Nórskom (14.30 h).

Turnaj štyroch krajín hráčov do 20 rokov:

SLOVENSKO - Nemecko 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Góly: 13. Minárik (Sarvaš), 23. Jendek (Mrázik, Paulíny), 49. Paulíny (Mrázik, Ligas) - 20. Dersch (Stützle, Mass), 29. Peterka (Mik, Hüttl), 351 divákov.

Hlas po zápase:

Róbert Petrovický, tréner SR 20: "Od úvodu zápasu sme chceli hrať našu hru, byť sebavedomí. Koncentrovaní sme boli od prvého buly a krátkymi striedaniami sa dostali do tempa. Vyrovnaný zápas proti náročnému súperovi sme napokon dokázali zlomiť na svoju stranu, čo je veľmi dôležité. Vyzdvihol by som nielen jednoduchosť v našej hre, ale aj výborný výkon brankára. Teší ma tiež fungujúca disciplína, ktorú odzrkadľuje minimálny počet vylúčených hráčov v zápasoch so Švajčiarmi a Nemcami. Zakaždým chceme hrať čo najdlhšie piati a nedávať súperovi možnosť presiloviek."

Ďalší výsledok: Švajčiarsko - Nórsko 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 7:3 6 2. Slovensko 2 1 0 0 1 6:7 3 3. Nemecko 2 1 0 0 1 8:4 3 4. Nórsko 2 0 0 0 2 1:8 0

Zostávajúci program turnaja: sobota 9. novembra: Nemecko - Švajčiarsko (11.00 h), SLOVENSKO - Nórsko (14.30)