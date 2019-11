Mancini nevypočul šéfa federácie, Balotelliho vynechal

Nominácia Talianska:

Brankári: Gianluigi Donnarumma (AC Miláno), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Neapol), Salvatore Sirigu (FC Turín)

Obrancovia: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter Miláno), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Neapol), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (AS Rím), Armando Izzo (FC Turín), Gianluca Mancini (AS Rím), Alessio Romagnoli (AC Miláno), Leonardo Spinazzola (AS Rím)

Stredopoliari: Nicolo Barella (Inter Miláno), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paríž Saint-Germain), Nicolo Zaniolo (AS Rím)

Útočníci: Andrea Belotti (FC Turín), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Šanghaj Šen-chua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Neapol), Riccardo Orsolini (Bologna)