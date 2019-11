Kouč Slovana Stantien: Boli aj takí, čo ma odhovárali

Hokejisti Slovana sa pred prestávkou usadili na čele Tipsport Ligy.

9. nov 2019 o 10:47 TASR

BRATISLAVA. Hokejisti Slovana Bratislava sa pred reprezentačnou prestávkou usadili na čele Tipsport Ligy. Po návrate z KHL do slovenskej najvyššej súťaže neočakával takýto pozitívny scenár ani ich tréner Roman Stantien.

V televíznom štúdiu TABLET.TV sa vrátil aj k obdobiu pred sezónou, keď prijal ponuku Slovana, hoci ten nemal podpísaného ani jedného hráča a nevedelo sa ani to, v ktorej súťaži bude pôsobiť.

Zaspomínal si aj na svoju hráčsku kariéru, ktorú zdobí osem majstrovských titulov, z ktorých až šesť získal v českej extralige so Vsetínom.

Stantien je príjemne prekvapený

Slovanisti majú na čele tipsportligovej tabuľky trojbodový náskok pred obhajcom majstrovského titulu z Banskej Bystrice.

Z doterajších 19 zápasov odišli až pätnásťkrát víťazne, pričom bodovali v každom jednom z uplynulých dvanástich duelov. Naposledy vyšli naprázdno ešte 29. septembra na ľade nováčika z Michaloviec.

"Neočakával som, že v tejto fáze súťaže budeme figurovať na prvom mieste, no na druhej strane sme sa nechceli ani pohybovať v tabuľke na spodných priečkach.

Nech si totiž hovorí, kto chce, čo chce, Slovan je stále Slovan, čo je napokon vidieť aj na diváckych návštevách na našich zápasoch u súperov.

Ale zdupľujem, že naše súčasné tabuľkové postavenie je pre mňa veľmi príjemným prekvapením," tvrdí Stantien, ktorého zverenci sa na prvú priečku vyšvihli aj vďaka sérii piatich trojbodových víťazstiev za sebou pred reprezentačnou prestávkou.

Tréner po zlej príprave nepochyboval

Súčasná líderská pozícia Slovana je o to prekvapivejšia, že tímu ideálne nevyšli prípravné zápasy pred sezónou. Celkovo ich odohral osem a až v šiestich z nich ťahal za kratší koniec. Nestrašila táto bilancia trénera?

"Mňa nie, no nepopieram, že určité pochybnosti z iných strán tam boli. Ja som však zástancom teórie, že práve príprava je na to, aby som zistil, kde nám to škrípe, kde nám čo chýba, takže žiadnu paniku som z toho nerobil. Práve naopak.

Príprava splnila to, čo som deklaroval, a síce, že výsledky nie sú prvoradé, podstatné bolo vidieť v našej hre to, čo som vidieť potreboval. A to tam bolo," uviedol Stantien, ktorého nevyviedol z miery ani debakel 0:6 od Salzburgu v poslednom prípravnom stretnutí len necelý týždeň pred štartom súťaže.

Stantien veril, že všetko dobre dopadne

Stantien zasadol na trénerskú stoličku Slovana začiatkom júna, teda v čase, keď klub nemal podpísaného ani jedného hráča a dokonca sa ani nevedelo, v ktorej súťaži bude po odchode z KHL pôsobiť.

Nebolo prijatie ponuky belasých za takýchto podmienok priveľký risk?

"Slovan má svoju históriu, ktorú mu nikto nevymaže, a zároveň som veril, že to všetko dobre dopadne. Nepripúšťal som si, že ľudia, ktorí značku Slovan roky budovali a sú s klubom dodnes úzko spätí, ho nechajú len tak padnúť.

Od môjho rozhodnutia už ubehol nejaký ten piatok, a ten čas odvtedy mi len nahráva v tom, že bolo správne. Ale nepopieram, že sa našli aj takí, ktorí ma od toho odhovárali," vrátil sa myšlienkami štyri mesiace dozadu kouč belasých.

Brust je svojská povaha

Bobo, ako znie dlhoročná prezývka 55-ročného kormidelníka, bol pri tíme Slovana aj počas jeho pôsobenia v KHL.

Na lavičke belasých stál počas štyroch sezón v nadnárodnej súťaži, a to najskôr ako asistenta trénera Rostislava Čadu a potom aj jeho krajana Miloša Říhu.

A práve Říhu svojimi nevyspytateľnými zákrokmi neraz privádzal do zúfalstva kanadský brankár Barry Brust, ktorý je súčasťou Slovana aj dnes.

"Brust je svojská povaha, niečo také je ťažké zmeniť. Darmo sa budeme o tom baviť, či zháňať nejakých mentálnych koučov. Pre mňa je však prvoradé, že je to vynikajúci gólman, a zároveň víťazný typ, ktorý pre výhru urobí maximum.

To mi na ňom vždy imponovalo. Rovnako ako s ostatnými chlapcami, aj s ním mám otvorený vzťah, vždy mu na rovinu poviem, čo sa mi páčilo a čo nie. Myslím si, že ma rešpektuje a ja zasa rešpektujem jeho predstavy.

Potom je vždy dôležité, aby sme sa niekde stretli a stanovili si spoločný cieľ. A to zatiaľ funguje," povedal Stantien na margo 36-ročného brankára, ktorý má v aktuálnej sezóne 93,31-percentnú úspešnosť zákrokov.

Získal deväť titulov

Najväčšie športové úspechy rodáka z českého Kyjova sa spájajú najmä s jeho hráčskou kariérou. Počas nej získal 8 majstrovských titulov - dva slovenské (po jednom s Trenčínom a so Slovanom) a šesť českých so Vsetínom.

K nim pridal ako Nelibov asistent aj jeden trénerský so Slovanom. Má ich teda deväť. Nosí v hlave myšlienku zaokrúhliť toto číslo na magickú desiatku už na konci aktuálnej sezóny?

"Poviem to takto. Sezóna je v podstate stále len na začiatku, v lige je viacero dobrých tímov, ako Banská Bystrica, Zvolen, Košice, Nitra či Poprad a aj ostatné kluby zbroja, čiže ešte to bude zaujímavé.

Ale aby som odpovedal na otázku, nezaoberám sa niečím takým. Prvoradá je pre mňa tvrdá práca a keď človek odovzdá zo seba maximum, môže očakávať aj výsledky," dodal Stantien.