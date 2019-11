Ružomberok predĺžil svoju úspešnú sériu, v Žiline získal všetky body

Hlasy po zápase

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Neodohrali sme vôbec dobrý zápas. Náš výkon v prvom polčase sa nedá hodnotiť, hrali sme komplikovane, do šírky, nedarila sa nám kombinačná hra, súper dobre bránil, pokryl náš stred poľa a bol nebezpečný v protiútokoch.

Urobili sme zmeny, prinieslo to mierne zlepšenie, ale aj keď sme mali prevahu, hrali sme do šírky a nevedeli sme sa presadiť cez kompaktnú obranu hostí, ktorí využívali každú príležitosť na nebezpečný brejk. Nie som spokojný ani s výkonom, ani s výsledkom a verím, že prestávku využijeme na to, aby sme sa už v zápase v Nitre zlepšili."

Ján Haspra ml., tréner Ružomberka: "Náš herný plán bol zamedziť Žiline v rozvoji ich taktického zámeru, ochrániť stred poľa a hroziť z rýchlych protiútokov, hrať jednoducho a kolmo. Darilo sa nám to a cez polčas som chlapcom povedal, že som hrdý, že ich môžem ako tréner viesť.

Na chlapcoch bolo vidieť, že veľmi chcú vyhrať u súpera, kde sa im to nepodarilo niekoľko rokov. Všetko bolo dobré, až na záver, ktorý sme si sami zdramatizovali. Ja sa asi pokojného záveru nedožijem počas kariéry, ale posúva ma to ďalej. Chcem poďakovať chlapcom za výkon a za víťazstvo."