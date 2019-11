Slovenskí mladíci sa predstavili na dvoch podujatiach. Zdolali Maďarov a nestačili na Rusov

Predstavili sa dva výbery hokejistov do 16 rokov.

9. nov 2019 o 17:13 TASR

BUDAPEŠT. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov zvíťazili aj v druhom prípravnom zápase v Budapešti s maďarským výberom do 17 rokov.

Po piatkovom triumfe 4:3 po samostatných nájazdoch vyhrali v sobotu nad tým istým súperom 3:2 po predĺžení. Mladí Slováci dali všetky tri góly v presilovkách, víťazný strelil v 63. minúte v početnej výhode o dvoch hráčov Maxim Štrbák.

Okrem tímu SR 16, ktorý absolvoval dva prípravné zápasy v maďarskej metropole, účinkuje v týchto dňoch aj druhý výber tejto vekovej kategórie na medzinárodnom turnaji v bieloruskom Minsku.

Druhému tímu sa nedarilo. Vo svojom druhom zápase na Turnaji o pohár prezidenta športových klubov v Minsku nestačil na ruských rovesníkov, ktorým podľahol vysoko 0:7.

Mladí Slováci predtým zdolali domácich o rok starších Bielorusov 4:3, účinkovanie na podujatí uzavrú nedeľným súbojom s lotyšskou 17-kou (13.00 SEČ). Informáciu priniesol web SZĽH.

Prípravný zápas - sobota:

Maďarsko "17" - Slovensko "16" 2:3 po predĺžení (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1) Góly SR: 23. Kremnický (Čulík, Plevka), 41. Ondriš (Sisík), 63. Štrbák (Ondriš). Vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0 Zostava SR: Vereš - Štrbák, Čulík, Thomka, Štekláč, Kopún, Nahálka, Kremnický, Tomas - Gabriel, Kurty, Ondriš - Sisík, Lachkovič, Plevka - O. Molnár, Križan, Grega - Kukumberg, M. Molnár, Ferkodič

Hlas po zápase

Robert Rehák, tréner SR "16": "Pre niektorých hráčov to bola úplne nová skúsenosť, mali sme tu napríklad aj štyroch hráčov ročníka 2005, pričom nie každý sa pravidelne zúčastňuje na zápasoch na medzinárodnej scéne, z tohto pohľadu to bolo veľmi prínosné.

Chlapci ukázali dobrý prístup, ukázali, že sa chcú zlepšovať. Boli tam síce zaváhania - napríklad v prvom zápase sme mali určitý herný výpadok v druhej tretine, ktorý nás stál dvojgólový náskok a potom sme museli ešte viac bojovať o výsledok až do konca.

Tieto dva zápasy však hodnotím pozitívne, keďže sme nastúpili proti starším maďarským hokejistom, ktorí boli veľmi dobre fyzicky pripravení. Bojovnosťou sme dosiahli dve víťazstvá, v tomto smere môžeme byť spokojní."

Turnaj o pohár prezidenta športových klubov - Minsk

Rusko "16" - Slovensko "16" 7:0 Priebežné poradie: 1. Rusko "16" - 6 b 2. Slovensko "16" - 3 b 3. Bielorusko "17" - 0 b 4. Lotyšsko "17" - 0 b

Hlas po zápase

Roman Sýkora, tréner SR "16": "V prvom rade si musíme povedať, že ten ruský 'level' je niekde inde nielen v porovnaní s nami, ale aj s inými krajinami. To však neznamená, že by sme mali ísť do zápasu odovzdaní. Žiaľ, presne to sa nám dnes stalo.

Chlapci si musia uvedomiť, že je prirodzené mať zo súpera rešpekt, ale nie strach. Naozaj sme nastúpili s príliš veľkým strachom, a prejavilo sa to na výsledku. Proti takýmto súperom musí naša hra fungovať úplne inak, rozhodujú predovšetkým detaily.

Som sklamaný z dnešného výkonu, keďže som očakával, že včerajšia výhra nad o rok staršími Bielorusmi dodá chlapcom sebadôveru. Dnes nám však zápas vôbec nevyšiel a zajtra proti Lotyšom musíme hrať oveľa lepšie."