Bayernu odchod trénera prospel, v derby rozdrvil Dortmund

Lewandowki strelil ďalšie dva góly.

10. nov 2019 o 11:08 TASR

MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili aj v druhom zápase pod vedením dočasného trénera Hansiho Flicka.

Po stredajšom úspechu v Lige majstrov 2019/2020 nad Olympiakosom Pireus (2:0) uspeli Bavori aj v bundeslige, keď v tradičnom 'Der Klassiker' rozdrvili Borussiu Dortmund 4:0.

Hviezdou duelu bol poľský útočník Robert Lewandowski, ktorý strelil dva góly a so 16 zásahmi v 11 dueloch si upevnil pozíciu top strelca súťaže.

Tridsaťjedenročný kanonier otvoril skóre v prvom polčase presnou hlavičkou a potom v 76. minúte zvýšil na 3:0.

Ohrozí Müllerov rekord?

Lewandowski natiahol famóznu sériu, keď skóroval v každom tohtosezónnom zápase Bayernu v bundeslige aj v Lige majstrov. Celkovo strelil v tomto ročníku 23 gólov.

Prezident Bayernu Karl-Heinz Rummenigge poznamenal, že Lewandowski môže ohroziť, ale nie prekonať strelecký bundesligový rekord zo sezóny 1971/1972, v ktorej Gerd Müller napol sieť 40-krát.

"Osobne si myslím, že Gerdov rekord zostane večný a nikto ho neprekoná, ale Lewandowski je po dlhšom čase hráč, ktorý ho môže ohroziť. Je ohromujúce, že dokáže v každom zápase streliť jeden, alebo dva góly," povedal bývalý vynikajúci útočník Rummenige podľa agentúry AFP.

Ďalší gól Bayernu strelil Serge Gnabry, skazu Dortmundu dokonal vlastným gólom kapitán "žlto-čiernych" Mats Hummels.

S Flickom chcú v Bayerne pracovať

Flick prebral tím po Nikovi Kovačovi, ktorého stála miesto minulotýždňová zahanbujúca prehra 1:5 na ihrisku Eintrachtu Frankfurt.

"Dostal som úlohu pripraviť tím na dva zápasy. Hráči pracovali senzačne, celý tím fungoval skvele. Nebolo to jednoduché, pretože v krátkom čase sa nedá do tréningu vniesť svoje prvky, ale som rád, že sme to zvládli," povedal Flick, ktorý podľa vyjadrenia klubu povedie Bayern aj po reprezentačnej prestávke 23. novembra v Düsseldorfe.

Vedenie Bavorov stále nenašlo nového trénera, keď okrem Arsena Wengera zo zoznamu možných nástupcov vypadli aj tréner Paríža St. Germain Thomas Tuchel a Erik ten Hag z Ajax Amsterdam. Je možné, že Flick dostane dôveru aj na dlhšie obdobie.

"Budeme s ním trpezlivo pracovať a uvidíme čo prinesie budúcnosť," dodal Rummenigge. Prítomnosť Flicka potešila aj útočníka Thomasa Müllera, ktorý pod vedením Kovača nedostával veľa príležitostí, ale dočasný kormidelník ho v oboch posledných dueloch postavil od začiatku.

Bayern sa posunul na štvrté miesto

"Odohrali sme brilantný zápas," uviedol Müller po svojom jubilejnom 500. vystúpení v drese Bayernu. Dortmund podal v Allianz Arene biedny výkon. Na bránku domácich vystrelil len dvakrát, Bayern vyslal medzi žrde až 18 pokusov.

"Je to veľké sklamanie. Veľa našich hráčov nepredviedlo dobrý výkon. Bayern bol lepší a zaslúžene vyhral," smútil tréner Borussie Lucien Favre.

Vďaka jasnému triumfu sa Bayern vyšvihol na tretie miesto, keď má rovnako bodov (21) ako druhé Lipsko.

Vedúci Mönchengladbach má o bod viac a v nedeľu hostí Werder Brémy. Dortmundu patrí v tabuľke piata priečka o bod za Bayernom.