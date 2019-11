Z Ramsayho tímu potešili Krivošík i Hrivík. Menej už výsledky

Slováci skončili na turnaji poslední.

10. nov 2019 o 18:00 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti pokračovali na Nemeckom pohári približne v tom, čo ukázali na májovom domácom svetovom šampionáte.

Po hernej stránke nesklamali. Hrali zodpovedne, obetavo a moderne. V každom zápase predviedli viaceré pekné akcie a ich hra mala potrebnú šťavu.

Tímu Craiga Ramsayho však opäť chýbali lepšie výsledky. Z troch zápasov Slováci prehrali dva - so Švajčiarskom 2:5 a proti Olympijskému výberu Ruska 2:3 po predĺžení.

Jediné víťazstvo na turnaji zaznamenali až proti domácemu výberu Nemecka, ktorý zdolali 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil Peter Zuzin v hre troch proti trom.

„Bol to ťažký zápas, pretože bol už tretí na turnaji a sily ubúdali. Dokázali sme premeniť šance a vyrovnať na 2:2. So šťastím sa nám potom podarilo zvíťaziť,“ priznal pre slovenské médiá Zuzin.

Cesta je dôležitejšia ako výsledok

Útočník Detvy mohol rozhodnúť už na konci tretej tretiny za stavu 2:2. Nemci potrebovali na prvenstvo v turnaji získať tri body. Aj preto odvolali brankára a hrali power play.

Zuzin to takmer využil, keď sa v posledných sekundách rútil na opustenú bránku. Napokon do nej aj puk poslal, ale bolo to tesne po záverečnej siréne.

„Ľad nebol ideálny od začiatku zápasu, takže som nechcel strieľať

z diaľky, pretože som sa bál, že netrafím. Chalani na mňa aj kričali

zo striedačky, ale to nebolo počuť," naznačil Zuzin.

Ak by gól platil, slovenskí hokejisti skončia na turnaji na druhom mieste. Takto hoci Nemecko zdolali po predĺžení, obsadili poslednú štvrtú priečku. Celkové prvenstvo dosiahlo Švajčiarsko.

„Cesta k výsledku je dôležitejšia ako výsledok. Tesná prehra môže dať hráčom oveľa viac ako vysoké víťazstvo,“ naznačil spolukomentátor RTVS Boris Valábik.

Slovákom chýbajú kreatívni hráči

Všetky góly, ktoré Slováci strelili, ale aj inkasovali, boli v rovnovážnom stave. Na turnaji nevyužili sedem presiloviek a ubránili osem oslabení.

“ Oslabenia sú založené na systéme, kým presilovka je o individuálnej kreativite hráčov. Momentálne máme menej kreatívnych hokejistov a viac tých, ktorí majú vôľu. „ Boris Valábik, hokejový odborník

„Oslabenia sú založené na systéme, kým presilovka je o individuálnej kreativite hráčov. Momentálne máme menej kreatívnych hokejistov a viac tých, ktorí majú vôľu,“ tvrdí Valábik.

Na úvodnom reprezentačnom turnaji sezóny vyskúšal tréner Craig Ramsay viacerých nováčikov či mladíkov. Až päť hokejistov malo dvadsať rokov.

Z debutantov potešil Andrej Kollár mladší, ktorý zaznamenal tri asistencie v dvoch zápasoch a hral drzo a odvážne.

Výbornú formu z fínskej ligy si do reprezentácie priniesol Filip Krivošík, ktorý sa s dvoma gólmi stal najlepším strelcom Slovákov na turnaji.

Tento tím ukázal charakter

Za najlepších slovenských hráčov v jednotlivých zápasoch boli postupne vyhlásení Marek Hrivík, Andrej Kollár mladší a Peter Čerešňák.

„Krivošík odohral silný turnaj. Veľmi dobre hral aj Hrivík, ktorý si vedel umne podržať puk a neodhadzoval ho od seba. Tento tím ukázal charakter a nesklamal,“ vraví Valábik.

Slováci ukázali nezlomnosť aj v zápase proti Nemecku. Hoci už prehrávali 0:2, nevzdali sa a súboj otočili.

„Som rád, že sme za stavu 0:2 nesklonili hlavy a napokon sme dokázali

zvíťaziť. Veľa hráčov ma na turnaji pozitívne prekvapilo,“ reagoval tréner Craig Ramsay.

Ďalší turnaj slovenskí hokejoví reprezentanti odohrajú v decembri vo Švajčiarsku. Vrcholom sezóny budú májové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. A potom v auguste Slováci doma odohrajú olympijskú kvalifikáciu do Pekingu 2022.