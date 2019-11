Polášek s Dodigom získali prvý set na ATP Finals, nakoniec však zápas prehrali

10. nov 2019 o 21:21 (aktualizované 10. nov 2019 o 21:34) SITA

BRATISLAVA. Slovenský tenista Filip Polášek sa nedočkal víťazstva pri svojom deblovom debute na koncoročnom výberovom turnaji Nitto ATP Finals v Londýne.

Vo večernom nedeľňajšom súboji v Skupine Jonasa Björkmana Polášek spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom prehrali s favorizovaným poľsko-brazílskym duom Lukasz Kubot, Marcelo Melo za 100 minút 6:4, 4:6, 5:10 ( zápasový tajbrejk).

Zápas zakončil Poliak Kubot štýlovo esom, keď premenil hneď prvý zo štyroch možných mečbalov.

Polášek a Dodig si vybojovali právo účasti v londýnskej O2 Aréne ako posledný ôsmy pár až na záverečnom turnaji z kategórie ATP Masters 1000 v Paríži. Pomohla im aj skutočnosť, že americkí bratia Bob a Mike Bryanovci, ktorí mali v sumáre sezóny viac bodov, predčasne ukončili sezónu.

Slovenská účasť po desiatich rokoch

Turnaj majstrov či aktuálne Nitto ATP Finals je turnaj, ktorý má v tenisovom svete výsostné postavenie. Vo štvorhre si nezdolaní šampióni rozdelia prémiu 533 000 USD, už len za účasť organizátori garantujú každej z ôsmich dvojíc 103 000 USD. Za každé víťazstvo v skupine je pripravených 40 000 USD.

V prvom nedeľňajšom súboji v skupine Jonasa Björkmana Juhoafričan Raven Klaasen a Novozélanďan Michael Venus zdolali Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho 6:3, 6:4.

V metropole na Temže v majstrovskom výberovom podujatí sezóny figuruje slovenský zástupca v deblovej súťaži presne po desiatich rokoch. Pred debutantom Poláškom si tam v roku 2009 za hral Michal Mertiňák po boku Čecha Františka Čermáka.

Polášek prišiel o svoj servis

V opatrnom úvode všetci štyria aktéri využili svoje podanie na zisk bodu. Ako prvý prišiel o svoj servis Polášek a Kubot s Melom viedli 4:3. Lenže brejk nepotvrdili a po viacerých skvelých returnoch Dodiga bolo vyrovnané - 4:4.

Chorvátovi pribúdali na konto aj dvojchyby, ale potvrdil aj svoj tretí servis na 5:4. Potom nasledovalo podanie Mela a v tomto geme exceloval Polášek pri sieti. Najprv úspešným volejom vybojoval pre seba aj Dodiga tri setbaly a napokon opäť Polášek premenil ten posledný ďalším skvelým krížnym volejom - 6:4.

Bol to práve slovenský tenista, ktorý na úvod druhého setu opäť prišiel o svoj servis. Polášek "vyrobil" dve dvojchyby a posadil súperov na koňa. Brazílčan Melo si potom udržal podanie zvýšil na 2:0 pre nasadené dvojky turnaja.

Rozhodlo sa v tajbrejku

Za stavu 1:3 z pohľadu slovensko-chorvátskeho páru Polášek tentoraz odpovedal čistou hrou a znížil na 2:3. Kubot a Melo si naďalej udržiavali výhodu brejku a za stavu 5:3 a 40:0 sa pri servise Poláška dostali k trom setbalom.

Potom však slovenský tenista zabral a štyrmi bodmi priamo z podania znížil na 4:5. Lenže nestačilo to. Skvele podávajúci Melo sa esom dostal k ďalšiemu setbalu a krížnym obhodením zavŕšil set do víťazstva 6:4.

V rozhodujúcom "supertajbrejku" využili Kubot a Melo svoje zvýšené sebavedomie na servise aj returnoch z druhého setu. Dostali sa do minibrejku 3:1 aj 4:2.

Zrejme najkrajšiu výmenu zápasu zakončil Melo víťazným volejom na 6:4.a keď rozbehnutý Brazílčan zreturnoval servis Dodiga pod jeho nohy, získal pre seba aj Poliaka bod na 8:5. Potom šiel na podanie Kubot a Poliak bol už pri svojom servise neomylný vrátane esa pri prvom mečbale.

Hlasy

Filip Polášek: "Bol to vyrovnaný zápas. Začali sme celkom dobre. Potom som si za stavu 3:3 prehral podanie, no našťastie sme to otočili a prvý set vyhrali 6:4. Na začiatku druhého dejstva som opäť stratil servis a už sme to nedokázali dotiahnuť. V supertajbrejku boli súperi lepší a zaslúžene zvíťazili. Lepšie returnovali a na rozdiel od nás využili šance. Bol to môj debut na Masters, no pred zápasom som necítil nejakú veľkú nervozitu. Bolo to v rámci normy, nič dramatické. Teraz nám nezostáva nič iné, ako vyhrať zostávajúce dva zápasy v skupine, ak chceme pomýšľať na postup do semifinále."

ATP Finals 2019

Skupina Jonasa Björkmana

Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N. Zél.-5) - Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA/V. Brit.-4) 6:3, 6:4

6:3, 6:4 Lukasz Kubot, Marcelo Melo (Poľ./Braz.-2) - Ivan Dodig, Filip Polášek (Chor./SR-8) 4:6, 6:4, 10:5 (zápasový tajbrejk)

Tabuľka