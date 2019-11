Kapitán Frankfurtu zrazil na zem trénera Freiburgu, v zápase udelili až tri červené karty

Hráč sa koučovi ospravedlnil.

11. nov 2019 o 10:47 SITA

BERLÍN. Posledné sekundy bundesligového zápasu 11. kola medzi futbalistami Freiburgu a Frankfurtu (1:0) priniesli malo vídaná inzultáciu trénera hráčom.

Kapitán Frankfurtu David Abraham v snahe získať čo najrýchlejšie loptu, ktorá skončila za postrannou čiarou akoby nevidel, že mu v ceste stojí tréner Freiburgu Christian Streich.

Tridsaťtriročný Argentínčan ramenom sotil do o 21 rokov staršieho kouča domácich a ten skončil na trávniku.

Abraham spálil poistku

Scéna pripomínajúca boxerský knokaut mala za následok potýčky medzi viacerými aktérmi zápasu, Abraham uvidel červenú kartu.

“ Nie som pomstychtivý človek. Abraham za mnou prišiel a ospravedlnil sa. Pre mňa je to celé uzavreté. „ Christian Streich

S trénerom Streichom sa však stretol takmer ihneď po incidente v útrobách štadióna a normálne si podali ruky.

"Abraham je maximálne emotívny hráč, ktorý do toho dáva na ihrisku všetko. Bol taký nabitý energiou, že si spálil poistku. Tak veľmi chcel vyhrať tento zápas. Stál som tam a nemohol sa vyhnúť stretu.

Nie som zodpovedný za to, čo sa stane, keď hráč rýchlo naháňa loptu. To je všetko, už žiadne hlúpe reči okolo toho," citujú trénera Streicha viaceré médiá, aj portál laola1.at.

Jeden gól, tri červené karty

Skúsený obranca Eintrachtu si prakticky ihneď uvedomil čo spôsobil a trénerovi Streichovi sa aj verejne ospravedlnil na twittteri svojho klubu Eintrachtu Frankfurt.

"Rád by som sa ospravedlnil Christianovi Streichovi. Chcel som dostať loptu späť do hry čo najskôr v poslednej minúte nadstaveného času. Som veľmi rád, že sme už spolu hovorili a všetko je medzi nami vysvetlené."

V zápase Freiburg - Frankfurt padol iba jeden gól, ale až tri červené karty. Okrem hlavného vinníka Abrahama dostal červenú aj taliansky stredopoliar Freiburgu Vincenzo Grifo za nešportové správanie mimo ihriska.

V trme-vrme, ktorý nastala, sotil do Abrahama, čo potvrdil systém VAR. A predčasne šiel pod sprchy aj Švajčiar v drese Frankfurtu Gelson Fernandes, ktorý ešte na konci prvého polčasu skopol jedného z hráčov súpera.

"Nie som pomstychtivý človek. Abraham za mnou prišiel a ospravedlnil sa. Pre mňa je to celé uzavreté," dodal Streich.

Športový manažér Frankfurtu a zároveň bývalý reprezentant Nemecka Fredi Bobic nemal pre Abrahama pochvalné slová. "Toto sa nemalo stať a on to veľmi dobre vie. Bol to celkom zaujímavý zápas a skončil sa s nepríjemnými následkami pre obe strany," uviedol Bobic.

V bundesligovej tabuľke sa Freiburg posunul na štvrté miesto s rovnakým počtom 21 bodov, aký majú druhé Lipsko a tretí Bayern Mníchov. Frankfurt, ktorý v predchádzajúcom kole deklasoval Bayern (5:1), je deviaty so 17 bodmi. Na čele je Borussia Mönchengladbach.