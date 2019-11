Sagan sa po roku opäť predstaví v Argentíne, štartovať budú aj Alaphilippe či Gaviria

Preteky sa začnú 26. januára.

11. nov 2019 o 13:03 SITA

BRATISLAVA. Slovenský cyklista Peter Sagan sa na začiatku budúcej sezóny 2020 predstaví v Argentíne na etapových pretekoch Vuelta a San Juan.

Pre trojnásobného majstra sveta to bude druhá účasť na tomto podujatí. V tomto roku si v Južnej Amerike pripísal na konto dve pódiové umiestnenia a v celkovej klasifikácii obsadil 50. priečku.

Okrem žilinského rodáka sa priaznivci cyklistiky môžu tešiť aj na ďalších popredných svetových cyklistov, vrátane Juliana Alaphilippa.

Podľa špecializovaného portálu cyclingnews.com sa neočakáva, že by Peter Sagan štartoval na austrálskych pretekoch Tour Down Under, a tak by mal začať sezónu práve v Argentíne.

Účasť potvrdilo päť tímov kategórie World Tour, vrátane nemeckého zoskupenia Bora-Hansgrohe. Podobne ako na pretekoch Okolo Slovenska bude veľkým lákadlom účasť belgického tímu Deceuninck - Quick Step, na čele s Francúzom Julianom Alaphilippom.

Ten bude obhajovať druhú priečku, keď tento rok v celkovom poradí nestačil iba na Kolumbijčana Winnera Anaconu. Jeho tímovým kolegom bude aj strieborný medailista z časovky na tohtoročnom svetovom šampionáte v Yorkshire a jeden z najväčších cyklistických talentov Remco Evenepoel.

Ďalším z prihlásených tímov kategórie World Tour je aj španielsky Movistar, ale rovnako ako Israel Cycling Academy ešte svoju zostavu neprezradil. Naopak, tím UAE Emirates potvrdil účasť kolumbijského rýchlika Fernarda Gaviriu.

Ten je rekordérom v počte víťazných etáp na pretekoch Vuelta a San Juan, až päťkrát stál na najvyššom stupienku. Tentokrát sa bude môcť spoľahnúť aj na vynikajúceho "rozbiehača šprintu" a argentínskeho šampióna Maxa Richezeho.

Preteky sa začnú 26. januára a vyvrcholia ôsmou etapou 2. februára budúceho roka. Z hľadiska súboja o celkové prvenstvo bude dôležitá najmä individuálna časovka na 15 kilometrov.