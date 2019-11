Bénes reprezentácii nepomôže, v nominácii ho nahradil Špalek

Slovenský stredopoliar sa zranil v ligovom zápase.

11. nov 2019 o 15:25 TASR

ŠAMORÍN. Zraneného stredopoliara Lászlóa Bénesa z Borussie Mönchengladbach nahradil v nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie Nikolas Špalek z Brescie.

Informoval o tom tréner Pavel Hapal na pondelňajšom zraze výberu pred záverečnými dvoma kvalifikačnými zápasmi EURO 2020 proti Chorvátsku a s Azerbajdžanom.

Slováci sa najskôr 16. novembra predstavia v Rijeke (20.45 h.), o tri dni neskôr nastúpia v Trnave proti Azerbajdžanu (20.45).

Bénes sa zranil v ligovom zápase

Český kouč privítal v Šamoríne už takmer kompletné mužstvo. O čosi neskôr sa k tímu pripoja obrancovia Denis Vavro z Lazia Rím, resp. Martin Valjent z RCD Mallorca. Vavro nemohol hrať pre karty v súboji s Walesom (1:1).

Pri minulotýždňovom zverejnení nominácie českého kouča nelimitovali žiadne zdravotné problémy, okrem brankára Matúša Kozáčika. Teraz mu pribudli starosti so stavom Bénesa. Ten si zranil členok cez víkend v ligovom zápase s Brémami.

"Okrem Laciho hráči nehlásili žiadne zranenie. Bohužiaľ, Bénes ani nepricestoval. Po konzultácii s klubovými lekármi sme usúdili, že by sme ho nedokázali pripraviť.

Má to bolestivé a po rozhovore s ním sme urobili toto rozhodnutie. Povolali sme preto Nikolasa Špaleka," povedal Hapal v utorok na nominačnej tlačovej konferencii.

Bude chýbať aj Gyömbér

Proti Chorvátsku bude chýbať suspendovaný Norbert Gyömbér z Perugie Calcio, ktorý dostal v zápase s Walesom červenú kartu.

"Mrzí ma to, pretože v tom zápase podal naozaj dobrý výkon. Na druhý zápas by už mal byť k dispozícii. Uvidíme, ako to budeme skladať. Verím, že sa do zostavy trafíme a všetci budeme spokojní.

Ladili sme to tak, aby sme mali zdvojené posty, takže sa ešte rozhodneme. Uvidíme aj dnes na prvom tréningu, v akom reálnom stave budú hráči," dodal Hapal.

Slováci sú po šiestich zápasoch v tabuľke E-skupiny na treťom mieste. Na vedúcich Chorvátov strácajú 4 body, na druhých Maďarov dva. Na šampionát postúpia prví dvaja zo skupiny. Mužstvu kouča Zlatka Daliča stačí na postup bod.

O oboch postupujúcich z kvalifikačnej E-skupiny futbalového EURO 2020 sa rozhodne až v závere. Účasť na šampionáte si ešte stále môže zabezpečiť kvarteto Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko a Wales.

Cez kvalifikáciu už nemôže postúpiť Azerbajdžan. Slovensko má situáciu vo vlastných rukách, na ME ho určite dostanú víťazstvá v Chorvátsku a s Azerbajdžanom.

Štrnásť bodov za remízu v Rijeke a domácu výhru s Azerbajdžanom (alebo rovnaký bodový zisk v obrátenom garde) by mu stačilo v prípade, ak Wales dvakrát remizuje, alebo ak zvíťazí v Baku a remizuje s Maďarskom.