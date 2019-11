Nezostáva nám iné ako vyhrať zostávajúce dva zápasy, vraví Polášek

Slovenský tenista nebol pri debute na ATP Finals veľmi nervózny.

11. nov 2019

BRATISLAVA. Filip Polášek a Ivan Dodig mali dobre rozbehnutý spoločný debut na šampionáte ATP Finals v Londýne.

Po víťaznom prvom sete však ďalšie dva prehrali a favorizovanej poľsko-brazílskej dvojici Lukasz Kubot, Marcelo Melo podľahli 6:4, 4:6, 5:10.

Zápas bol vyrovnaný, ale s pribúdajúcim časom sa ich súperi začali chytať čoraz viac na servise a zlepšili aj returny, čo je v zápasoch absolútnej svetovej špičky vo štvorhre často rozhodujúci faktor.

Súperi využili šance

"Bol to vyrovnaný zápas. A začali sme ho celkom dobre. Potom som si za stavu 3:3 prehral podanie, no našťastie sme to otočili a prvý set vyhrali 6:4. Na začiatku druhého dejstva som opäť stratil servis a už sme to nedokázali dotiahnuť.

V supertajbrejku boli súperi lepší a zaslúžene zvíťazili. Lepšie returnovali a na rozdiel od nás využili svoje šance," uviedol Filip Polášek v nahrávke z Londýna.

Polášek je po desiatich rokoch prvý Slovák (po Michalovi Mertiňákovi), ktorý hrá na prestížnom výberovom turnaji, kde má účasť istú len najlepšia osmička svetových singlistov a rovnaký počet deblových párov podľa výsledkov z celej sezóny.

Ak si chce slovensko-chorvátsky minitím udržať šancu na postup do semifinále, mal by vyhrať zostávajúce dva zápasy v základnej skupine Jonasa Björkmana.

Polášek: Pri debute som nebol veľmi nervózny

Už v utorok popoludní od 13.00 h SEČ budú mať Polášek a Dodig šancu na reparát proti americko-britskému páru Rajeev Ram, Joe Salisbury.

Práve proti tejto dvojici nastúpili nedávno vo štvrťfinále na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži a tesne uspeli 6:3, 6:7 (5), 10:7 (zápasový tajbrejk).

Bol to ich jediný vzájomný zápas, keďže Polášek a Dodig hrávajú spolu iba od júna tohto roka a zatiaľ majú na konte turnajové tituly z amerického Cincinnati a čínskeho Pekingu.

"Pri mojom debute v Londýne som nebol veľmi nervózny, ale prehrali sme. Teraz nám nezostáva nič iné, ako vyhrať zostávajúce dva zápasy v skupine, ak chceme pomýšľať na postup do semifinále," dodal Polášek.