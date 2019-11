Zápas debutantov zvládol Tsitsipas, Mevedeva zdolal prvýkrát v kariére

Grékovi stačili na výhru dva sety.

11. nov 2019 o 17:28 (aktualizované 11. nov 2019 o 18:00) TASR

ATP Finals 2019

Skupina Andreho Agassiho:

Stefanos Tsitsipas (6-Gréc.) - Daniil Medvedev (4-Rus.) 7:6 (5), 6:4

LONDÝN. Grécky tenista Stefanos Tsitsipas zvíťazil vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji majstrov v Londýne.

Ako šiesty nasadený zdolal v pondelkovom stretnutí v skupine Andreho Agassiho štvorku podujatia Rusa Daniila Medvedeva 7:6 (5), 6:4. Tsitsipas zvíťazil nad Medvedevom po prvý raz v kariére a skorigoval ich vzájomnú bilanciu na 1:5.

Zápas dvoch debutantov na turnaji mal vyrovnaný priebeh, obaja si držali servis, hoci Rus musel v druhom geme odvrátiť brejkbal. Ani jeden zo súperov nespravil chybu a prvé dejstvo dospelo do tajbejku.

Rozhodujúci moment prišiel v jedenástej hre, keď Medvedev prišiel o svoje tretie podanie a Grék využil hneď prvý setbal.

Druhý set sa začal podobne, Medvedev ťažil z dobrého podania, z úvodných troch stratil iba dva fiftíny. Do problémov sa dostal v siedmej hre, v ktorej Tsitsipas dosiahol dva brejkbaly, ale nedokázal ich využiť.

Podarilo sa mu to však hneď na ďalší pokus, keď síce prehrával 30:40, no napokon sa dostal do vedenia 5:4. V poslednom geme si udržal stopercentné podanie a premenil hneď prvý mečbal.

"Keď som v roku 2010 prvýkrát sledoval tento turnaj v televízii, sníval som, že si tu raz zahrám. Prešiel som dlhú cestu, kým som sa sem dostal a som naozaj vďačný všetkým ľuďom, vďaka ktorým sa mi to podarilo.

Je to jedno z mojich najdôležitejších víťazstiev a pre mňa veľká vzpruha, ukázalo mi to, že treba bojovať a veriť," povedal 21-ročný Tsitsipas, ktorý zdolal Medvedeva vôbec po prvý raz v kariére.

"Nebolo jednoduché nastúpiť s vedomím, že som s ním päťkrát prehral, ale uzavrel som sám so sebou dohodu, že sa nevzdám a budem bojovať, až kým sa mi nepodarí vyhrať," dodal.

V druhom zápase skupiny Andreho Agassiho sa od 21.00 h SEČ stretnú líder svetového rebríčka Rafael Nadal s obhajcom titulu Alexandrom Zverevom.