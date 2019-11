Brazílčan reagoval na rasistické správanie fanúšikov, dostal červenú kartu

Rasizmus na futbalových štadiónoch neustupuje.

11. nov 2019 o 17:51 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/D6euzmJQGzE

KYJEV. Rasizmus na futbalových štadiónoch napriek boju proti nemu neustupuje, príkladom čoho je aj poriadne kuriózny prípad z ukrajinskej ligy.

Brazílčan Taison zo Šachtaru Doneck totiž počas víkendu dostal červenú kartu za to, že neprimerane reagoval na rasistické prejavy priaznivcov Dynama Kyjev na tribúnach.

Fanúšikom súpera ukázal prostredník

Tridsaťjedenročného stredopoliara rozhodca vylúčil za to, že smerom k tribúnam ukázal prostredník a do sektoru priaznivcov súpera úmyselne kopol loptu.

Organizácia bojujúca proti rasizmu vo futbale FARE (Football Against Racism in Europe) v pondelok informovala, že arbiter v zápase implementoval prvé dva kroky "antirasistického protokolu UEFA", keď nariadil hlásateľom prečítať hrozbu ukončenia duelu v prípade pokačovania rasistického správania a nariadil tiež dočasný odchod hráčov do kabín.

Neurobil však krok tretí - predčasne neukončil stretnutie.

"Nikdy nezostanem ticho, keď budem svedkom takého neľudského a opovrhnutiahodného činu!" napísal neskôr Brazílčan na instagrame. Televízne kamery zaznamenali, že na tvári brazílskeho futbalistu sa v spomenutom súboji objavili slzy.

Taison: Boli to slzy zlosti

"Boli to slzy zlosti, odmietnutia a bezmocnosti, pretože v danom okamihu som nemohol nič spraviť. Som však naučený zostať silný a vždy bojovať za rovnosť," uviedol Taison.

Pripomenul tiež, že viac rešpektu nepotrebuje iba futbalový svet, ale celá spoločnosť.

Vedenie súťaže v pondelok odsúdilo víkendový incident na štadióne v Charkove, v ktorom "domáci" Šachtar zvíťazil na rivalom 1:0.

"Celú záležitosť dôkladne vyšetríme, tento prípad má veľkú prioritu," uvádza sa v stanovisku ukrajinskej Premier League.

Je otázne, či výsledkom vyšetrovania môže byť aj zrušenie červenej karty pre Brazílčana, ktorý bol cieľom fanúšikov Dynama.

Tí sa netaja skutočnosťou, že podporujú rasizmus, keďže pred duelom proti Šachtaru si vyrobili nálepky s nápisom "Máme radi rasizmus".