Slovan už po siedmy raz za sebou vyhral. Tesne zdolal Nové Zámky

hlasy po zápase:

Roman Stantien, tréner Slovana: "V prvých štyroch minútach sme mali dve čisté šance, ale nepremenili sme ich. Dostali sme taký náhodný gól a po ňom sme sa dostávali pod tlak. V ďalšom priebehu sa hra prelievala zo strany na stranu.

V tretej tretine sme sa dostali do vedenia, chceli sme to upokojiť, ale myslím si, že súper ešte viac zabral a vytvoril si gólové šance, brankár nás však podržal. Sme radi, že sme po reprezentačnej prestávke získali tri body."

Miroslav Mosnár, tréner N. Zámkov: "Myslím si, že sme celkom slušne korčuľovali a fyzicky sme držali so súperom krok. Dali sme len jeden gól, mali sme viac šancí, no nepremenili sme ich. Ale hodnotím to pozitívne. Chalani robili to, čo sme posledný týždeň trénovali a verím, že na to nadviažeme v ďalších zápasoch."

Andrej Meszároš, obranca a strelec víťazného gólu domácich: "Je jedno, kto dá ten gól. Dnes to tam padlo mne, ale myslím si, že to aj tak tečoval ich hráč, čiže taký náhodný. Strieľali sme, dorážali sme a padlo to tam.

Našťastie sme vyhrali za tri body. Neviem, čo sme začali robiť po góle v tretej tretine, úplne sme prestali hrať svoju hru. Nemali sme tretieho hráča hore a oni z toho mali prečíslenia a nejaké šance, ale brankár nás podržal. Bolo to vydreté víťazstvo."

Matej Kristín, brankár N. Zámkov: "Po pauze prišiel nový tréner, asi jediní sme trénovali dvojfázovo a vedeli sme prečo. Dnes sme tu chceli niečo uhrať, nastúpili sme aktívne, všetci jazdili, bojovali a podarilo sa nám dať prvý gól, čo bolo dôležité.

Pri tom ich víťaznom góle to bola taká sporná situácia. Všetci boli v bránkovisku, nemal som čas sa postaviť, keďže som mal hokejky prekrížené cez betóny... Takže neviem, čo pozerali na videu, isto tam bol na mňa faul."