Je netypickým futbalistom. Číta filozofické knihy a túži zmeniť svet

V Žiline ho formoval Martin Dúbravka.

20. nov 2019 o 11:17 Juraj Berzedi

Je profesionálnym futbalovým brankárom, ale nie úplne obyčajným. Doma nemá televízor. Radšej číta filozofické knihy a bloguje o zdravej výžive. Tiež sa učí nemčinu a hrať na gitare. Má vietnamské korene, ale narodil sa na Slovensku. Momentálne chytá za Bohemians Praha. „To, že som futbalista, neberiem ako módny doplnok,“ tvrdí 27-ročný PATRIK LE GIANG.

Pred pár rokmi ste povedali, že zmeníte svet. Darí sa vám to?

Tú vetu si pamätám. Verím, že malými krôčikmi sa mi to postupne darí. Treba vždy začať od seba. Len keď budete šťastný, môžete ovplyvniť ďalšie veci. To je moja cesta. Čoraz viac ľudí sa k nej prikláňa. Som šťastný, keď môžem niekomu pomôcť a ukázať na vlastnom príklade, že je to možné.

Je futbal tým, čo vás napĺňa?

Futbal neberiem ako samozrejmosť. Ako malé deti máme svoje sny a nedávame si hranice. Postupne, ako dospievame, vytvárame si rôzne mantinely. Často nám k tomu pomáhajú rodičia, kamaráti alebo okolie. Tým, že som futbalista, sa mi plní detský sen. Viem, aké šťastie v živote mám, keď môžem robiť to, čo milujem.

Futbalistov ľudia často škatuľkujú. Ako reagujete, keď vám niekto povie frázu, že ste len futbalista?

To, že som futbalista, neberiem ako módny doplnok. Je to pre mňa aj zadosťučinenie i zodpovednosť voči druhým. Keď som bol malý chlapec, bol pre mňa vzorom brankár Fiľakova Ján Bahleda, hoci chytal piatu ligu. Uvedomujem si, že aj mňa ľudia sledujú a som možno pre ďalšie deti inšpiráciou. Aj preto sa snažím ísť príkladom. Som futbalista. To neznamená, že som niečo viac, ale ani niečo menej.

Ako reagovali spoluhráči, keď sa dozvedeli, že blogujete o životnom štýle a čítate filozofické knihy? Predsa len to vo futbalovej kabíne nie je obvyklé.

Raz sa moja futbalová kariéra skončí a pre mňa je dôležitý rast v živote. Keď človek nič nerobí, nemôže nič dokázať a niečo tu zanechať.