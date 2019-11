V nominácii florbalistiek na MS sa nachádza 12 legionárok

Slovenky si postup na šampionát vybojovali na začiatku roka na kvalifikačnom turnaji.

13. nov 2019 o 11:03 TASR

BRATISLAVA. Tréner slovenskej florbalovej reprezentácie žien Michal Jedlička oznámil nomináciu na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré sa od 7. do 15. decembra 2019 uskutočnia vo švajčiarskom Neuchateli.

Vo výbere figuruje dvanásť legionárok, najviac hráčok dodala česká extraliga - deväť. Nomináciu zverejnil Slovenský zväz florbalu (SZFB).

Slovenky si postup na svetový šampionát vybojovali na začiatku roka na kvalifikačnom turnaji v Trenčíne.

Vďaka piatemu miestu z MS 2017 v Bratislave, čo je historicky najlepšie umiestnenie ženskej reprezentácie SR, poskočili vo svetovom rebríčku na šiestu priečku.

Účinkovanie na MS 2019 tak začnú v jednej z dvoch výkonnostne silnejších skupín. V B-skupine postupne narazia na obhajkyne titulu Švédky, Lotyšky a Češky.

Z A- a B-skupiny postúpia do play off všetky tímy, družstvá na prvých dvoch priečkach pôjdu do štvrťfinále priamo, krajiny na 3. a 4. mieste tabuľky budú o postup do najlepšej osmičky bojovať v 1. kole play off s najlepšími dvoma tímami z C- a D-skupiny.