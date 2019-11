Borbély: Futbal má stochastický charakter. Ak vyhráme, postup si zaslúžime

Akú taktiku zvoliť na Chorvátov?

13. nov 2019 o 16:59 Juraj Berzedi

Rozhovor pre denník SME Slovenských futbalistov čaká v sobotu dôležitý kvalifikačný zápas v Chorvátsku. Ak si chcú udržať šance na postup na majstrovstvá Európy 2020 vo svojich rukách, musia vyhrať. „Zápas sa rozhodne v hernom správaní v útočnej zóne,“ tvrdí futbalový expert LADISLAV BORBÉLY.

Aké šance na postup dávate slovenskej reprezentácii pred poslednými dvoma zápasmi v kvalifikácii proti Chorvátsku a Azerbajdžanu?

Mám želanie, aby sme sa proti Chorvátsku dokázali výsledkovo presadiť. Aj keď si myslím, že skôr je reálna remíza.

Obe mužstvá budú hrať na víťazstvo. A ak sa to nepodarí, zápas sa skončí nerozhodne. Predpokladám, že to nebude súboj o jednom či dvoch góloch. Tipujem, že sa to skončí 2:2 alebo 3:3.

V tom prípade by slovenskí futbalisti nemali postup vo vlastných rukách, ani ak by v ďalšom zápase v utorok vyhrali nad Azerbajdžanom. Ako to vnímate?

Súvisiaci článok Domáca facka môže byť výchovná. Ako Slováci uspejú v Chorvátsku? Čítajte

Z pohľadu úspešnosti a priaznivého ukončenia kvalifikácie je zápas v Chorvátsku existenčný. Najmä preto, že sme pobabrali domáci vzájomný súboj.

Pri štvorgólovej prehre v Trnave sme podali katastrofálny výkon. Viacerí hráči z nepochopiteľných dôvodov zlyhali. Pričom o tri dni neskôr excelovali v Maďarsku. Príkladom je Stanko Lobotka.

Proti Chorvátsku hral zle, taký výkon by som od neho neočakával. V Budapešti bol zase najmä v druhom polčase excelentný. Ukázať v horizonte troch dní takéto výkonnostné peripetie je na zamyslenie.

Ako môžu slovenskí futbalisti uspieť v Chorvátsku? Čo musia urobiť inak ako v domácom zápase?