Šesť rokov? Dúbravku ponuka Newcastlu prekvapila. Je to netradičné, vraví

Podľa UEFA je najlepšie hodnoteným Slovákom v kvalifikácii.

14. nov 2019 o 17:36 Pavol Spál

Rozhovor pre denník SME Je jediným slovenským hráčom v najťažšej lige sveta. Od svojho príchodu do Newcastle United nevynechal v Premier League ani jeden zo 62 zápasov. Pred pár dňami podpísal s klubom netradične dlhý kontrakt - až na šesť rokov. Podľa UEFA je brankár MARTIN DÚBRAVKA najlepšie hodnoteným Slovákom v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2020. Jediný sa dostal do prvej stovky. Jeho výkon bude veľmi dôležitý aj v sobotňajšom zápase kvalifikácie proti Chorvátsku.

Aréna St. James' Park v Newcastli s kapacitou viac ako 52–tisíc divákov je vždy plná. Vraj bývate po zápasoch zachrípnutý. Je to tak?

To musím potvrdiť. Hlavne v zimnom období dostáva telo viac zabrať. Chalanom sa snažím pomáhať zvukovým usmerňovaním, je mi to vlastné. Snažím sa to využívať. Spoluhráči si to pochvaľujú. Skôr sú prekvapení, keď ma zrazu nepočujú.

Nedávno ste s Newcastlom podpísali zmluvu až na šesť rokov. Neprekvapila vás dĺžka kontraktu?

Súhlasím, že je to netradičné. Zároveň je to zrkadlo toho, že klub so mnou počíta aj v budúcnosti. A neskôr možno aj v iných pozíciách. Veľmi si to vážim.

Prichádzal som v určitej pozícii a som veľmi rád, že som si po dvoch rokoch vytvoril postavenie, v ktorom sa momentálne nachádzam.

V akej pozícii s vami neskôr rátajú?

Nechystám sa ešte skončiť. Po kariére si určite sadneme a vyhodnotíme si, akým smerom sa bude môj život uberať.

Či to bude nejaká práca s mládežou, rola ambasádora, či trénera brankárov. Je však ešte skoro rozmýšľať nad takýmito vecami.

Kluby s hráčmi podpisujú zmluvy zväčša na štyri roky. Šesťročný kontrakt je netradičný, tobôž keď už máte po tridsiatke. Prečo vám klub ponúkol zmluvu na také dlhé obdobie?