Polášek s Dodigom vyhrali záverečný duel na turnaji majstrov v Londýne

Hlas po zápase

Filip Polášek: "Je to výborný pocit vyhrať posledný zápas v roku, aj keď to nebolo finále. Je to veľké povzbudenie do budúcnosti. Dnes to bol z našej strany veľmi dobrý zápas. Ja som lepšie returnoval ako Ivan, aspoň raz za rok som mu pomohol. Celkovo sme však odohrali výborný zápas od začiatku do konca. Poslali sme do kurtu veľa returnov, dobre sme servovali a zaslúžene sme vyhrali. V poslednom geme som už síce cítil únavu, ale nakoniec z toho boli štyri esá. Išiel som do toho v štýle buď-alebo, trochu po hlave. Letí mi to rýchlo a verím, že to trafím. Od začiatku zápasu som si naťahoval nohu, mám svoje zdravotné problémy, strieľa mi to do achilovky. Preto som strečoval nohu, ako sa len dalo. Ťahalo ma to v posledných dvoch gemoch na servise. Celkovo ma mrzí, že som trochu bojoval s bolesťou v zápasoch v Londýne. Bohužiaľ, tak to je. Na konci sezóny už každého niečo bolí a ja som odohral vyše 80 zápasov v tomto roku. Som rád za tohtoročnú skúsenosť a už sa teším na budúci rok."