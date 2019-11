Česi postúpili na EURO siedmy raz v sérii. Obrovská eufória, tvrdili po obrate

Vyrovnanie Krála hru Čechov oživilo.

15. nov 2019 o 8:49 TASR

PLZEŇ. Českí futbalisti sa predstavia na ME opäť po štyroch rokoch. Hoci vo štvrtkovom zápase A-skupiny kvalifikácie EURO 2020 prehrávali v Plzni s Kosovom od 50. minúty 0:1, vďaka skvelému obratu dokázali triumfovať a postup na kontinentálny šampionát si vybojovali po siedmy raz v sérii.

Šilhavý: Spadlo to z nás

Česi prehrávali po góle Atdheho Nuhia, ktorý hlavou prekonal brankára Vaclíka. Po góle to vyzeralo, že Kosovčania si odvezú z Plzne triumf, domácim sa totiž nedarilo.

Tréner Jaroslav Šilhavý však prestriedal, do hry poslal Zdeňka Ondráška, ktorý hru oživil. Bol to určite jeden z dôležitých momentov zápasu.

V 71. minúte vyrovnal strelou spoza šestnástky Alex Král a od tej chvíle bolo na ihrisku iba jedno mužstvo.

Domáci si išli za víťazstvom, dvakrát zatriasli brvnom súperovej brány, rozhodnutie napokon priniesla 79. minúta. Bol pri tom opäť Král, ktorý poslal loptu hlavou smerom na bránku, jej smer ešte jemným tečom zmenil Ondřej Čelůstka.

"Obrovská eufória, ani neviem, čo mám robiť s touto radosťou. Som rád, že pôjdeme do Bulharska k poslednému zápasu kvalifikácie v pokoji s postupom na EURO vo vrecku. Spadlo to z nás," citoval Šilhavého portál iDnes.cz.

V závere duelu ešte mali Kosovčania zopár protiútokov, ale Česi im už nič nedovolili.

"Síce sme viedli 1:0, ale český tím bol jasne lepší. Išiel za víťazstvom s neuveriteľným tlakom a nepustil nás vôbec k našej hre. Gratulujem Čechom k postupu," uviedol tréner Kosova Bernard Challandes.

Král: Myslel som si, že aj ten druhý gól je môj

Najviac ovácií si po zápase vyslúžil obranca Alex Král, ktorého gól na 1:1 domácich naštartoval.

"Najdôležitejšia bola reakcia na inkasovaný gól. Nezačali sme blázniť, nakopávať. Naďalej sme hrali to, čo od prvej minúty. Vďaka tomu sme postupne strelili oba góly," povedal Král.

Aj na druhom góle mal český stopér výrazný rukopis a v prvej chvíli sa zdalo, že práve po jeho zásahu išli domáci do vedenia. Až televízny záznam odhalil teč Čelůstku.

"Myslel som si, že aj ten druhý gól je môj. Ale ako som oslavoval, tak mi Ondro Čelůstka povedal, že moju hlavičku tečoval. Tak som mu povedal, aby to nikde nehovoril," rozosmial Král novinárov.

"Dôležité je, že gól padol, a že nás dostal na EURO," dodal.

Angličania strelili sedem gólov

Spolu s Českou republikou si postup z A-skupiny vybojovali vo štvrtok aj Angličania, ktorí vo Wembley nedali šancu Čiernej Hore a vyhrali 7:0.

Základy triumfu položili už v prvom polčase, v ktorom strelili päť gólov, pričom tri z nich padli z kopačky kapitána Harryho Kanea.

"Máme množstvo vynikajúcich futbalistov a veľa mladých hráčov. Tým pádom je veľká konkurencia a bitky o miesta. Máme výborný pohyb, hľadáme si priestor, hráme priamočiaro. Toto všetko potrebujeme na to, aby sme sa na ME presadili. Musíme sa len neustále zlepšovať a užívať si to," povedal Kane podľa uefa.com.

Kanonier Tottenhamu strelil v reprezentácii už 31 gólov. "Snažím sa robiť to, čo viem. Ale bez mojich spoluhráčov by som to nedokázal. Sú skvelí," dodal Kane.