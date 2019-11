Slovákov pri lete do Rijeky vytriaslo. Napriek zlej predpovedi faktor počasia neriešia

Krátky let futbalistom ušetril fyzické sily.

15. nov 2019 o 14:40 TASR

RIJEKA. Krátky let do chorvátskej Rijeky, dejiska najbližšieho kvalifikačného zápasu slovenských futbalistov o EURO 2020, hráčom ušetril fyzické sily.

Hoci psychicky slabšie povahy zasa mohli niečo "stratiť" po pomerne turbulentnom piatkovom presune, keď leteckým špeciálom silný vietor častejšie poriadne potriasol.

V Chorvátsku má silno pršať

Hráči i členovia realizačného tímu však nestratili dobrú náladu, hoci ich Rijeka privítala zamračeným a veterným počasím.

"Let bol krátky, to je fajn, človek môže pošetriť sily. Dáme obed a už sa môžeme sústrediť na tréning. Ja strach z lietania nemám, ani keď sú takéto turbulencie. Ale Miro König to asi znášal inak, čo viem," nenechal sa vyviesť z miery reprezentačný tréner Pavel Hapal.

Vo výprave tak zarezonovala téma počasie, keďže sa očakáva, že v sobotu má v dejisku duelu silno pršať.

"Aj u nás pršalo, jeden tréning sme mali za hustého dažďa, takže prakticky na to pripravení sme. Nevenovali sme tomu nejakú veľkú pozornosť. Zatiaľ je tu bez dažďa, teplo, hoci veterno. Zajtra to už má vyzerať inak, celý deň má pršať, musíme sa na to pripraviť," povedal Hapal.

Päťdesiatročný tréner Slovenska má súpera dobre zmapovaného, predposledný duel Slovákov v E-skupine musí byť ale najmä o jeho hráčoch:

"Zápasy Chorvátov sme videli, návod v nich je. Sústrediť sa však musíme na náš výkon. Musíme byť viac kontaktnejší, v defenzíve im nedať priestor. Ale to na všetkých postoch. Nečaká nás nič jednoduché, ale ani oni nie sú v jednoduchej pozícii."

Dúbravka: Nepripisoval by som počasiu veľkú váhu

"Faktor počasie" nemôže robiť problém brankárovi Newcastlu United Martinovi Dúbravkovi.

"Nepripisoval by som tomu veľkú váhu. Je to tak, ako je a budeme sa musieť s tým vyrovnať. A ja som na takéto počasie zvyknutý, v Anglicku často prší, pre mňa to novinka nie je. Aj nám v posledných dňoch na tréningoch pršalo, takže sme pripravení. Hoci, samozrejme, radšej mám, keď neprší a je teplo," povedal.

Tridsaťročný brankár už prostredie v Rijeke zažil na vlastnej koži. V auguste 2013 tam s MŠK Žilina prehral v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA 1:2.

"Bude to emotívne, nečaká nás nič ľahké. Fanúšikovia budú blázniví. Ja si pamätám, keď som hral v Rijeke so Žilinou, dúfam, že teraz sa to skončí s lepším výsledkom.

Budeme musieť hrať odlišným spôsobom. Musíme byť kompaktní a pozorní najmä v defenzíve. Chorváti sú kvalitní a súdržní.

Verím, že typy našich hráčov sa vedia presadiť v protiútokoch či štandardkách. Máme pripravený plán, hádam to vyjde," uviedol Dúbravka.