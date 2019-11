V Chorvátsku má byť hrozné počasie. Prehodia zápas na nedeľu?

Upozorňujú na búrky, hustý dážď a víchricu.

15. nov 2019 o 19:35 Pavol Spál

RIJEKA. Hladina mora v Rijeke výrazne stúpla, obrovské vlny v prístave naháňajú údiv a hrôzu. A chorvátski meteorológia predpovedajú, že v sobotu bude oveľa horšie.

Futbalisti Slovenska tam v sobotu (o 20. 45) majú odohrať kľúčový zápas kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy proti Chorvátsku. Bude sa vôbec hrať?

Internetový denník sportske.jutarnji.hr tvrdí, že sobotňajší zápas E-skupiny (20.45 h) môže byť ohrozený. Upozorňujú na búrky, hustý dážď a víchricu.

„Vôbec si nedávam do hlavy, že by sme hrali v iný deň. Ak bude aj voda, verím, že sa to zvládneme,“ tvrdí tréner Slovákov Pavel Hapal.

„Horšie by to bolo s vetrom, Každý hráč vám povie, že silný vietor znekvalitňuje hru. Osobne som pripravený, že zajtra sa bude normálne hrať,“ verí Hapal.

Podľa niektorých chorvátskych denníkov by sa zápas mohol presunúť o deň neskôr so začiatkom o 14:30.

"Snežiť asi nebude, ale mohlo by," vtipkoval Hamšík. Narážal na zápas kvalifikácie spred desiatich rokov, keď Slovensko za hustého sneženia vyhralo v Poľsku 1:0. A zabezpečilo si historicky prvú účasť na svetovom šampionáte.

„Hlásia zlé počasie, ale ihrisko na prvý pohľad vyzerá fantasticky a verím, že sa nič nezmení,“ opisoval kapitán Marek Hamšík.

„V daždi sme odohrali asi sto zápasov. Tešíme sa a sme plne koncentrovaní, či bude teplo, alebo bude pršať,“ doplnil Hamšík.

Chorváti už majú skúsenosť s podobnou situáciou. Pred dvoma rokmi museli prerušiť ich súboj s Kosovom v Záhrebe. Preložili ho na nasledujúci deň s výkopom o 14.30 h.