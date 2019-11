Michalovce odohrali vyrovnaný zápas s Košicami, Slovan si poistil pozíciu lídra

Nové Zámky spadli na posledné miesto.

15. nov 2019 o 20:28 (aktualizované 15. nov 2019 o 21:30) SITA

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava pokračujú vo víťaznom ťažení v najvyššej slovenskej súťaži. V piatok si na budapeštianskom ľade poradili s tímom MAC jednoznačne 5:1 a poistili si líderské postavanie.

Slovanisti zvýšili svoj náskok, keďže ich najbližší prenasledovateľ zaváhal. HC ´05 iClinic Banská Bystrica nepochodil v Trenčíne, kde úradujúceho šampióna zostrelil Josef Mikyska. Hráč HK Dukla sa v 44. min sa postaral o vyrovnanie a v 64. min ukončil predĺženie.

Hokejisti HC Košice naplnili papierové predpoklady v piatkovom stretnutí 21. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy 2019/2020, ale nie v riadnom hracom čase.

Mikuláš vyhral v Poprade

Na ľade HK Dukla Ingema Michalovce vyhrali 3:2 po samostatných nájazdoch a v tabuľke potvrdili 3. priečku.

Východniarske derby pred takmer štvortisícovou návštevou dospelo až do predĺženia, o čo sa vyrovnávajúcim gólom v 59. min postaral Konsta Mesikämmen. V nájazdoch dosiahol víťazný gól Michal Chovan.

Hviezdou duelu HKM Zvolen - HC Mikron Nové Zámky bol Brock Trotter, ktorý sa pri obrate a víťazstve 3:1 prezentoval dvoma gólmi a jednou asistenciou.

Novozámčania klesli na posledné miesto v tabuľke, odkiaľ sa odpútali hráči MHk 32 Liptovský Mikuláš. Tí triumfovali v Poprade 3:2.

Hokejisti si pripomenuli obete havárie

Sériu troch prehier pretrhli hráči Detvy, ktorým síce na ľade maďarského Miškovca unikol trojbodový zisk, ale individuálne kvality Jána Sýkoru v samostatných nájazdoch (premenil všetky tri) im zabezpečili víťazstvo (3:2).

V súvislosti s vyhláseným štátnym smútkom pre stredajšiu tragickú dopravnú nehodu na zlatomoravskej ceste neďaleko Malanty pri Nitre sa všetky stretnutia začali po štátnej hymne minútou ticha. Hokejisti nastúpili s čiernymi páskami na dresoch.



Tipsport liga 2019/2020 - základná časť 21. kolo - piatok

Michalovce - Košice 2:3 sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 39. Ventelä (Juusela), 59. Mesikämmen (Ventelä, Mašlonka) - 6. Vrábeľ (Suja), 46. Repe (Klhůfek), rozhod. samost. nájazd Chovan. Vylúčení: 3:5, navyše: Ružička (Košice) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Tscherrig, Snášel - Šoltés, Jobbágy

Michalovce: Trenčan - Dalhuisen, Ventela, Hančák, Mesikammen, Vorobjev, Kolba, Zekucia Juusela, Lalancete, Mašlonka - Giľák, Galamboš, Spilar - Safaralejev, Linet, Hričina - Chalupa, Toma, Hvila - Borov

Košice: Košarišťan - T. Slovák, Repe, Čížek, Ružička, Michalčin, Koch, Bučko - Belluš, M. Chovan, Haščák - Květoň, Skokan, Klhúfek - Rapáč, Suja, Jokeľ - Vrábeľ, Bortňák, Milý

Hlasy

Miroslav Chudý, tréner Michaloviec: "My sme sa trošku slabšie rozbiehali. V prvej tretine boli Košičania dominantnejší. Postupne sme sa však zlepšovali. Určite sme si bod zaslúžili. Za chcenie a nasadenie nám patrí. Chalanom sa chcem za to poďakovať."

Peter Draisaitl, tréner Košíc: "My môžeme byť s dvoma bodmi spokojní. V prvej tretine sme mali kontrolu nad zápasom, od druhej sa to zmenilo. Naša hra s pukom nebola bohvieaká. V tejto časti sme tuším vyslali na bránku iba tri strely. S dvoma bodmi sme spokojní. Sú to pre nás doslova vyhrané body."

MAC Újbuda - Bratislava 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Góly: 10. K. Nagy (McNally, Majoross) - 5. Zigo (Podlipnik, Puliš), 18. Jendek (Abdul, Meszároš), 23. Zigo (Šedivý, Meszároš), 39. Puliš (Abdul, Bačík), 44. Abdul (Zigo, Bačík). Rozhodovali: Adamec, Novák - Synek, Rojík, vylúčení: 3:1 na 2 min, navyše: Sorfon (MAC) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 847 divákov

MAC Újbuda: Bálizs - Carlisle, Garát, Macaulay, McNally, Fejes, Pozsgai, Dóczi - Sorfon, Stretch, Terbócs - Bodó, Langkow, Orban - Szigeti, Pitt, Klempa - Kreisz, Majoross, K. Nagy - Pápa

Slovan Bratislava: Habal - Bačík, Sersen, Hudec, Meszároš, Šedivý, Podlipnik, Demo - Puliš, Zigo, Abdul - Jendek, Viedenský, Matoušek - Pance, Kukumberg, Bondra - Žitný, Urbánek, Petráš - Sloboda

Zvolen - Nové Zámky 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 28. Trotter (Corrin, Thompson), 33. Bonis (Trotter, Thompson), 60. Trotter (Betker) - 23. Pavúk (Múčka). Rozhodovali: T. Orolín (SR), Rencz (Maď.) - Stanzel (SR), Kis-Király (Maď.), vylúčení: 3:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1447 divákov

Zvolen: T. Tomek - Tomko, Švarný, Corrin, Betker, Drgoň, Maier, Fatul - Kelemen, Špirko, Štrauch - McPherson, Trotter, Bonis - B. Mráz, M. Halama, Thompson - Marcinek, S. Petráš, Tibenský

Nové Zámky: Pavlas - Ordzovenský, Hatala, P. Mikuš, Pavúk, Šmach, Drtina, Fereta - Stupka, Hruška, Pospíšil - Bajtek, Fábry, Múčka - J. Jurík, T. Urban, Rogoň - Andrisík, Ondrušek

Hlasy

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Predovšetkým som rád, že môžem spolupracovať s Donom Nachbaurom, je to pre mňa obrovská škola. Som rád, že klub presvedčil na spoluprácu práve tohto odborníka. V tomto zápase dobre čítal hru, čo my až tak neovládame, navyše dobre pracoval s mladými hráčmi. Dnes sme boli agresívnejší, dôraznejší pred bránkou, vyhrávali sme osobné súboje, rýchlejšie sme pracovali v útočnej tretine, korčuľovali sme a dobre sme napádali súpera. Musíme však ešte veľa pracovať a odstrániť viaceré nedostatky. Toto víťazstvo sa nerodilo ľahko. Som rád, že sme zvládli tento zápas. Musíme však oveľa viac strieľať a byť v predbránkovom priestore, pretože odtiaľ padá najviac gólov."

Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: "Prvá tretina bola vyrovnaná, domáci boli lepší v presilovkách, v druhej tretine sme doplatili napokon na početné vylúčenia a inkasovali sme góly z tlaku Zvolenčanov. Stratili sme aj veľa síl. Upustili sme z hry, ktorú sme chceli hrať. V tretej tretine sme naskočili na náš hokej, ale v koncovke sme neboli efektívni. Chýbala nám priamočiarosť smerom do bránky, preto sme napokon prehrali."

Poprad - Liptovský Mikuláš 2:3 (0:1, 0:2, 2:1)

Góly: 53. Handlovský (Vandas, Preisinger), 60. Preisinger (Kozák, Vandas) - 10. Lunter (Vybiral), 24. Piatka (Kriška, Petran), 49. Huna (Kurali). Rozhodovali: Štefik, Juhász - Soltész, D. Konc ml., vylúčení: 4:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 1521 divákov

Poprad: Vošvrda (49. Nechvátal) - Brejčák, Kozák, Ulrych, Erving, Ťavoda, Fabian, Magovac - Vandas, Preisinger, Handlovský - Svitana, Zagrapan, Takáč - Kunrik, Bjalončík, Mlynarovič - Nespala, Paločko, Dzivjak

Liptovský Mikuláš: Romančík - Petran, Droppa, Nemec, Kurali, Mezovský, Roman, Smutný, Stehlík - Sukeľ, Piatka, Kriška - Vybiral, Oško, L. Lunter - Nechaj, Uhrík, Michalík - Ri. Huna, Ró. Huna, Ru. Huna

Hlasy

Peter Mikula, tréner Popradu: "Chceli sme aj my byť na domácej pôde úspešní a natiahnuť sériu na štyri víťazné zápasy. Vieme, že Mikuláš hrá ú súpera na rýchle brejky. Má na to vhodné typy hráčov a systém. Vychádzali sme z toho, že pri rýchlom napádaní môžeme rozohrávku súpera narušiť. Útočníci nám však mlčali a dokonca sme prehrávali až o tri góly. Okrem tretej tretiny sme nehrali efektívne, bolo tam mnoho zbytočných prihrávok. Početnosť striel síce bola, ale brankár všetko videl. Preto sme tento zápas prehrali."

Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "Po reprezentačnej prestávke bývajú zápasy nudné. Dnešný bol však v pohybe. My sme sa na Poprad, ktorý ťahal sériu troch výhier, pripravili. My sme šli krok po kroku po jednotlivých tretinách. Podarilo sa nám vyhrať. Šli sme do vedenia 3:0, aj keď nás domáci prestrieľali. Boli sme efektívni, góly sme dali po pekných akciách. Škoda inkasovaných gólov v závere. S treťou tretinou nie som spokojný. Tam sme veľa chybovali, čo Poprad dokázal využiť. Nechali sme hrať súpera, ktorý dával góly z dorážok. Pre nás sú to dôležité tri body."

Trenčín - Banská Bystrica 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 44. Mikyska (Sládok), 64. Mikyska - 42. Gabor. Vylúčení: 4:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Baluška, D. Konc st. - J. Konc ml., Orolin, 4120 divákov

Trenčín: M. Tomek - Starosta, McCormack, Štach, Rajnoha, Kajínek, Sládok, Stacha - Bezúch, Mikyska, Alderson - Valach, Sádecký, Bartovič - Hlinka, Balán, Chromiak - Džugan, Švec, Ďurina - Ferényi

Banská Bystrica: Beskorowany - Mihálik, Southorn, J. Brejčák, Ďatelinka, Cardwell, Nemčík, Zubák, Giertl - Jääskeläinen, Hickmott, Hrnka - Lamper, Bubela, Bartánus - Gabor, Šťastný, Kabáč - Fafrák, Tamáši, Šille

Hlasy

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Hlavne druhú tretinu boli hostia lepší a prestrieľali nás. Cením si reakciu tímu v tretej tretine. Mali sme viac šancí. Na začiatku predĺženia mala Bystrica vyloženú šancu. Následne sme našli cestu, ako zápas zvládnuť za dva body. Veľmi si ceníme toto víťazstvo."

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Štyridsať minút sme hrali pomerne dobre. Dobre chytal brankár. Po tom, ako sme strelili gól, sme sa zhoršili. Tretia tretina nebola najlepšia, akú sme odohrali. V predĺžení sme chceli vyhrať. Je frustrujúce vidieť chlapcov, ako šli naplno a napriek tomu prehrali."

DVTK Miškovec -Detva 2:3 sn (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 13. Vandane (D. Rodman), 55. St. Pierre (D. Rodman) - 17. J. Sýkora (Gachulinec), 32. Zuzin (Šišovský, J. Sýkora), rozhod. samost. nájazd J. Sýkora. Rozhodovali: Korba, Kalina - Bogdaň, Smrek, vylúčení: 9:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1005 divákov

DVTK Jegesmedvék Miškovec: Rajna - Dudás, Ross, Vandane, Láda, Szirányi, Goz, D. Kiss - Beauvillier, St. Pierre, Rodman - Részegh, Vas, Harrison - P. Kiss, Galanisz, Miskolczi - Vojtkó, Beach, Lovei - Farkas

HC 07 WPC Koliba Detva: Petrík - Gachulinec, Chovan, Kuklev, Golian, Jendroľ, F. Fekiač, Turan - Sýkora, Zuzin, Šišovský - Žilka, V. Fekiač, Gašpar - Král, Podešva, Török - Ľupták, Čacho, Čenka - Lalík