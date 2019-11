Tréner Chorvátov si tlak nepripúšťa. Pomohol by rýchly gól, tvrdí Modrič

Domáci potrebujú na postup jeden bod.

16. nov 2019 o 10:55 TASR

ZÁHREB. Chorvátski futbalisti majú v pláne v sobotnom zápase kvalifikácie EURO 2020 proti Slovákom v Rijeke vyhrať, spečatiť postup na finálový turnaj a potešiť tak celú krajinu.

Tréner Zlatko Dalič je presvedčený, že aj bez viacerých opôr to jeho ekipa zvládne.

Bez viacerých opôr

Lodivod domácich odmieta, že by na jeho tíme ležal veľký tlak. "Sme favorit, sme prví v skupine, stačí nám na postup bod. Chceme vyhrať. Povedal som hráčom, aby boli uvoľnení, aby nepodľahli tlaku.

Očakávam, že každý, kto dostane príležitosť, odovzdá maximum," povedal Dalič, ktorému budú chýbať suspendovaní stopéri Domagoj Vida a Dejan Lovren, aj zranení Ivan Rakitič, Andrej Kramarič a Matej Mitrovič.

"Máme absencie, ale som presvedčený, že ich nahradíme. Budeme mať mladé mužstvo, so štyrmi či piatimi hráčmi z MS, ktorí budú nositeľmi myšlienky," dodal.

Rujevica už nie je téma

Chorváti potrebujú na istotu postupu na budúcoročné ME jeden bod. V skupine to bude pre vicemajstrov sveta záverečný duel a môžu v ňom spečatiť postup na svoj jedenásty veľký turnaj. Zverenci reprezentačného kouča SR Pavla Hapala po súboji v Rijeke hostia ešte 19. novembra v Trnave Azerbajdžan.

V Chorvátsku sa uvažovalo, že zápas by eventuálne z Rijeky zo štadióna Rujevica (kapacita 8300 divákov) presunuli na väčší štadión do Záhrebu.

"Už to nie je téma, netreba o tom hovoriť. Sme tu, je tu o nás výborne postarané, trávnik na tomto štadióne je najlepší v Chorvátsku," vyjadril sa Dalič.

Podľa špílmachra Realu Madrid Luku Modriča vysoké víťazstvo v Trnave (4:0) nebude mať na duel v Rijeke žiadny vplyv.

"Každý zápas je iný. Slováci majú dobrý tím, budú hrať oveľa agresívnejšie a idú si po výsledok, ktorý by im priblížil postup. Musíme byť na to pripravení. Nebolo by zlé dať nejaký rýchly gól na začiatku a zápas dohrať v pokoji do dobrého konca. Verím, že publiku ukážeme výborný výkon a spolu potom oslávime postup," uviedol kapitán domácich.