Celá krajina je v ošiali. Slovák vychytal Fínom historický postup na EURO

Bratislavský rodák našiel už ako dieťa druhý domov vo Fínsku.

16. nov 2019 o 11:21 SITA

BRATISLAVA. Fínsko oslavuje historický postup na európsky šampionát vo futbale.

Severania spečatili svoju prvú účasť na európskom či svetovom šampionáte po 32 neúspešných kvalifikáciách domácim triumfom 3:0 na hráčmi Lichtenštajnska.

V Telia 5G Arene v Helsinkách otvoril skóre v 21. min Jasse Tuominen, po zmene strán pridal dva góly kanonier tímu Teemu Pukki a historická premiéra na ME bola spečatená.

Pukki strelil dva góly

Útočník Norwich City najprv v 64. min z pokutového kopu zvýšil na 2:0 pre favorita a v 75. min dovŕšil postupový triumf na 3:0.

Bol to jeho deviaty gól v aktuálnej kvalifikácii ME 2020, viac ich majú na konte iba Izraelčan Eran Zahavi, Angličan Harry Kane (obaja 11) a portugalský kanonier Cristiano Ronaldo (10).

“ Ó Fínsko, ó Fínsko, ó Fínsko, konečne nebudeme chýbať na veľkom futbalovom šampionáte. „ Antti Rinne, fínsky premiér

"Dali sme to, oslavy sa môžu začať. Máme čo oslavovať, dosiahli sme toho dosť a ja ani nemám slová," uviedol Teemu Pukki pre BBC World Service. "Tréner je už mokrý od šampanského, máme to na svedomí my.

Viacerí z nás hrajú pod ním odvtedy, čo sme boli ešte v tíme do 21 rokov. On presne vie, ako nás prinútiť, aby sme hrali svoj najlepší futbal," doplnil Pukki.

Štátny sviatok

Dôležitá súčasť fínskeho tímu je aj brankár Lukáš Hrádecký, bratislavský rodák, ktorý už ako dieťa našiel druhý domov vo Fínsku. Túto krajinu reprezentuje už od roku 2006, keď začal v kategórii do 17 rokov.

Dosiaľ si pripísal 57 zápasov v A-tíme Fínska. V deviatich kvalifikačných zápasoch o postup na ME 2020 inkasoval iba osem gólov. Podľa jeho slov deň triumfu nad Lichtenštajnskom by sa mal stať pamätným vo Fínsku.

"Pätnásty november by sa mohol stať štátnym sviatkom. Naše sny sa v tento deň stali skutočnosťou, množstvo ľudí to zdieľa spolu s nami," uviedol Hrádecký podľa BBC.

Oslavuje celá krajina

Fíni z doterajších 9 zápasov v J-skupine vydolovali 6 víťazstiev a získali 18 bodov. Na suverénnych Talianov nemali nárok, ale pred tretími Grékmi majú nedostižný náskok 7 bodov.

Kvalifikačnú púť uzavrú futbalisti s prezývkou "Huuhkajat", čiže Eagle-owls (výry) práve v Grécku. "Ó Fínsko, ó Fínsko, ó Fínsko, konečne nebudeme chýbať na veľkom futbalovom šampionáte," napísal na sociálnej sieti premiér Antti Rinne.

"O tomto snívali generácie našich futbalistov od prvej účasti v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta v roku 1938. Tento sen sa teraz splnil a celé Fínsko prežije párty, na ktorú nikdy nezabudne," objavilo sa na twitteri fínskej futbalovej reprezentácie.

Fínsko sa stalo 34. krajinou na futbalovej mape Európy, ktorá si vybojovala účasť na záverečnom turnaji ME. Súčasnému tímu pod vedením trénera Markka Kanervu sa podarilo to, čo nedosiahli také persóny fínskeho futbalu ako Jari Litmanen či Sami Hyypiä.

"Bývalý učiteľ základnej školy Kanerva zdedil v roku 2016 mužstvo, ktoré v tom roku nevyhralo ani jeden súťažný zápas. Za tri roky z neho urobil mužstvo, ktoré len ťažko dostáva góly a v útoku má potentného strelca Pukkiho," napísala agentúra AP.