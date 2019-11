Slováci do 19 rokov zdolali Malťanov a postúpili do ďalšej fázy kvalifikácie na ME 2020

V tabuľke neskončia na horšom ako druhom mieste.

16. nov 2019 o 14:18 TASR

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Slovenskí mladíci - ilustračná fotografia.(Zdroj: TASR)

Písmo: A - | A + 0 0 RIMINI. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov postúpili do ďalšej fázy kvalifikácie ME 2020. V sobotnom zápase 1. fázy kvalifikácie ME 2020. V talianskom Rimini zdolali Maltu 3:0 a v tabuľke neskončia na horšom ako druhom mieste. Zverenci trénera Alberta Rusnáka uzavrú turnaj v utorok 19. novembra súbojom o prvú priečku proti domácemu Taliansku. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Zapnúť zvuk Video reklama

ME 2020 do 19 rokov - 1. fáza kvalifikácie - 6. skupina: Slovensko "19" - Malta "19" 3:0 (3:0) Góly: 4. Lavrinčík, 25. Bašista, 33. Bernát ŽK: Ghio, Satariano, Spiteri, ČK: 31. Mohnani (všetci Malta), rozhodoval: Al-Hakim (Švéd.) Ďalší program SR 19: 19. novembra: Taliansko 19 - Slovensko 19 (Santa Monica, 15.00)