Tsitsipas zdolal Federera a v Londýne si zahrá o titul

Švajčiar využil len jeden z dvanástich brejkbalov.

16. nov 2019 o 17:39 TASR

LONDÝN. Grécky tenista Stefanos Tsitsipas zvíťazil v prvom sobotňajšom semifinále dvojhry na turnaji majstrov nad Švajčiarom Rogerom Federerom 6:3, 6:4 a v Londýne si zahrá o titul.

Jeho finálový súper vzíde z večerného súboja medzi Nemcom Alexandrom Zverevom a Rakúšanom Dominicom Thiemom. Federer, šesťnásobný víťaz Masters, doplatil na nepremieňanie brejkbalov, keď z 12 využil iba jediný.

Federer mal hneď v úvodnom geme šancu prelomiť podanie súpera. Tsitsipas si však udržal servis, v ďalšej hre sa po Švajčiarovom pokazenom smeči dostal k brejkbalu a ten aj využil po víťaznom forhende po čiare.

Grék následne potvrdil brejk a ujal sa vedenia 3:0. Za stavu 4:2 čelil Tsitsipas trom brejkbalom, no aj vďaka nevynúteným chybám Federera dokázal otočiť z 0:40 a ujal sa vedenia 5:2.

“ V zápase boli pasáže, keď sa mi darilo, no boli tam aj pasáže, keď som hral dosť zle. Môj výkon nebol konzistentný. „ Roger Federer

V "maratónskom" deviatom geme nevyužil Federer ďalšie dva brejkbaly a Tsitsipas nakoniec premenil siedmy setbal.

V druhom dejstve sa grécky tenista ujal vedenia 2:1, keď zlomil Švajčiarov servis. V ďalšom geme mu to však Federer oplatil, keď opäť po dlhej výmene premenil štvrtý brejkbal. Následne si ale znovu neudržal servis a Grék viedol 3:2.

V ďalších minútach si už postrážil náskok a v druhom sete zvíťazil 6:4, keď v desiatom geme odvrátil dva brejkbaly. Tsitsipas tak upravil vzájomnú bilanciu s Federerom na 2:3 a súperovi odplatil prehry z Dubaja, Bazileja a na Hopmanovom pohári. Prvýkrát nad Švajčiarom vyhral na tohtoročnom Australian Open.

Tsitsipas postúpil do finále Masters hneď pri svojom debute medzi osemčlennou "smotánkou".

"Som na seba veľmi hrdý. Dnes som podal super výkon, bol to jeden z najlepších zápasov v kariére. Bol to mentálny boj. Som rád, že som odvrátil toľko brejkbalov.

Keď som bol malý, pozeral som Rogerove zápasy vo Wimbledone a sníval som o tom, že si raz zahrám proti nemu. Teraz som ho zdolal v semifinále turnaja majstrov. Je to ako splnený sen. Roger hral počas celého týždňa veľmi dobre, je pre nás všetkých obrovská inšpirácia," uviedol Grék v prvom interview priamo na kurte.

Federera mrzeli nevyužité šance. "Mal som dvanásť brejkbalov, no podarilo sa mi využiť iba jeden. Neviem presne povedať, prečo sa to nenaklonilo na moju stranu. V zápase boli pasáže, keď sa mi darilo, no boli tam aj pasáže, keď som hral dosť zle. Môj výkon nebol konzistentný," povedal Švajčiar pre akreditované médiá.

Turnaj majstrov v Londýne 2019 - dvojhra - semifinále:

Stefanos Tsitsipas (6-Gr.) - Roger Federer (3-Švajč.) 6:3, 6:4

Zostávajúci semifinálový program:

Alexander Zverev (Nem.-7) - Dominic Thiem (Rak.-5)

Turnaj majstrov v Londýne 2019 - štvorhra - semifinále:

Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N. Zél.-5) - Juan Sebastián Cabal, Robert Farah (Kol.-1) 6:7 (5), 7:6 (10), 10:6 (zápasový tajbrejk)



Zostávajúci semifinálový program:

Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (Fr.-7) - Lukasz Kubot, Marcelo Melo (Poľ./Braz.-2)