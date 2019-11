Guľov tím potrebuje vyhrať, má plán na dobytie obrany Gruzínska

S Gruzínskom sa slovenská "dvadsaťjednotka" naposledy stretla v kvalifikácii o postup na ME 2015.

17. nov 2019 o 12:43 SITA

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov ukončí rok 2019 kvalifikačným súbojom s Gruzínskom.

V pondelok nastúpi v Nitre s imperatívom zvíťaziť, keďže v doterajších troch súbojoch o postup na ME 2021 získala iba tri body.

"Sokolíci" sa na spomenuté stretnutie naladili víťazne, keď v prípravnom medzištátnom zápase zdolali Bielorusov 3:0.

Súboj proti Bielorusku zverenci Adriána Guľu zvládli na výbornú a s výnimkou niekoľkominútového úseku v druhom polčase mali herne navrch. Strelecký účet v tejto vekovej kategórii si otvorili hneď traja hráči Jozef Špyrka, Ladislav Almási a tiež striedajúci Dávid Ďuriš.

Útočník prvoligovej Petržalky dúfa, že si strelecké kopačky obuje aj proti Gruzínsku.

"Verím, že skórujem aj v pondelok. Dôležité je, aby sme vyhrávali v kvalifikácii, pretože potrebujeme body na to, aby sme sa dotiahli na vyššie priečky," vyjadril sa Almási pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Podľa obrancu AS Trenčín Martina Šuleka budú Gruzínci náročnejším súperom ako Bielorusi, no platiť by na nich mohol ten istý recept.

"Budú prehusťovať stred poľa a kraje budú voľné. Práve cez ne sa budeme snažiť hrať. Verím, že nás predošlá výhra nakopla," vyjadril sa Šulek, ktorý bol vo štvrtok pri neúčasti Christiána Herca kapitánom tímu.

Následne však dodal, že pokiaľ bude "Kiko" zdravý, tak mu rád kapitánsku pásku prenechá.

S Gruzínskom sa slovenská "dvadsaťjednotka" naposledy stretla v kvalifikácii o postup na ME 2015. V domácom prostredí zvíťazila 1:0 a na pôde súpera sa tešila z triumfu 3:1.

Napodobniť tieto výsledky nebude môcť Milan Kvocera, ktorý sa zranil v zápase s Bielorusmi.

"V prvom polčase som sa zrazil s jedným zo súperov a ako som dopadal, narazil som o jeho koleno. Veľmi to bolelo, po zákroku sa mi chvíľu točila hlava. Vyšetrenia ukázali, že mám prasknutú sánku a pomliaždený pravý čeľustný kĺb. Mesiac musím byť bez futbalu," vyjadril sa hráč Zemplínu Michalovce.