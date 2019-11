Verstappen sa stal víťazom Veľkej ceny Brazílie

Druhý prišiel do cieľa Francúz Gasly na Toro Rosso tesne pred Hamiltonom na Mercedese.

17. nov 2019 o 19:59 (aktualizované 17. nov 2019 o 20:15) TASR

SAO PAULO. Holanďan Max Verstappen na Red Bulle triumfoval na nedeľňajšej Veľkej cene Brazílie F1.

Druhý prišiel do cieľa Francúz Pierre Gasly na Toro Rosso s tesným náskokom pred Britom Lewisom Hamiltonom na Mercedese.

Ich vzájomný incident v závere pretekov mal byť prešetrovaný s pravdepodobným trestom pre Hamiltona.

Preteky sa nevydarili tímu Ferrari, ktorého jazdci Charles Leclerc a Sebastian Vettel doplatili na vzájomnú kolíziu v 65. kole, po ktorej skončili.

Víťaz kvalifikácie Verstappen si po štarte udržal pozíciu, už v úvodných zákrutách však došlo k zmene tesne za ním. Tretí Hamilton sa rýchlo dostal pred Vettela a poradie Verstappen - Hamilton - Vettel sa ustálilo na vyše 20 kôl.

V 8. kole zaujala kolízia Ricciarda s Magnussenom, v ktorej si prvý menovaný poškodil predné krídlo, ale obaja pokračovali v pretekoch.

Z vedúceho tria ako prvý prezul Hamilton v 21. kole, krátko nato šiel do boxov aj Vestappen. Ten sa však pri výjazde z boxov ocitol za rovnako prezúvajícim Kubicom, ktorý ho zbrzdil a na na trať sa vrátil až za Hamiltonom.

Na čerstvých pneumatikách si však veril a elegantným manévrom sa dostal pred Brita. V 45. kole Verstappen druhýkrát prezul, no stihol sa vrátiť pred Hamiltonom.

V 53. kole sa preteky skončili pre Bottasa, ktorý skončil pre technický problém. Na trať prišlo bezpečnostné vozidlo a počas jeho prítomnosti prezul dovtedajší líder Verstappen.

Po reštarte pretekov došlo k viacerým súbojom dvojice Verstappen - Hamilton, z ktorých vzišiel víťazne Holanďan, ktorý ostal na prvej priečke.

Výborné preteky jazdil Albon, ktorý bol po reštarte na 3. priečke pred jazdcami Ferrari. Leclerc s Vettelom svojich fanúšikov vonkoncom nepotešili, keď sa v 66. kole po vzájomnom súboji vyradili. V 70. kole kolidoval Albon s Hamiltonom, ktorý sa vďaka tomu posunul na pódiovú priečku.

Záverečné podujatie seriálu F1 v sezóne 2019 je na programe 1. decembra v Abú Zabí.

Hlasy:

Max Verstappen, 1. miesto: "V prvom rade chcem pochváliť náš tím. Mali sme výborné zastávky v boxoch a počas celého víkendu aj skvelú rýchlosť, najmä na rovinkách. Bola to pre mňa veľká zábava. Vedel som, že v týchto pretekoch dostanem iba jednu šancu, aby som sa pokúsil o víťazstvo. Tá aj prišla a som rád, že sme ju využili."

Pierre Gasly, 2. miesto: "V závere pretekov som sa v duchu modlil, aby mal môj motor dostatočný výkon, aby som Lewisa udržal za sebou. Som nesmierne šťastný, že sa mi to podarilo. Spomenul som si na všetky pódiá, ktoré som v kariére dosiahol, ale doteraz iba v nižších triedach. Sú to silné emócie pre mňa aj pre celý náš tím. Máme obrovskú radosť."

Lewis Hamilton, 3. miesto: "V závere to bola moja chyba. Ospravedlňujem sa, mrzí ma to. Max bol dnes výborný, mal rýchlosť na rovinkách a nebolo jednoduché udržať s ním krok. Dal som do toho všetko, riskoval som, ale nešlo to. Myslím si, že by mi k lepšiemu výsledku nepomohla ani iná stratégia."