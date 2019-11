Slovenskí mladíci zvládli hektický záver, na marec hľadia s optimizmom

Slováci otočili zápas s Gruzínskom.

19. nov 2019 o 8:37 TASR

Radosť Martina Gamboša zo Slovenska po góle v kvalifikačnom futbalovom zápase 2. skupiny na ME 2021 do 21 rokov Slovensko - Gruzínsko.

NITRA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zažila v poslednom tohtoročnom vystúpení napínavé záverečné minúty.

Pondelňajšie domáce stretnutie s gruzínskymi rovesníkmi (3:2) dotiahla do úspešného konca a udržala sa v kontakte so súpermi v 2. skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy.

Brankár Šípoš v závere podržal tím

Zverenci Adriana Guľu otočili vývoj z 0:1 na 3:1, ale na konci inkasovali a ešte sa strachovali o trojbodový zisk. Spoľahnúť sa mohli na brankára Dávida Šípoša, ktorý predviedol dôležitý zákrok.

"Záver bol hektický, súper mal kvalitu a riskoval, keď sme ho nechali rozbehnúť, zápas bol ešte mimoriadne dramatický. Za stavu 3:1 sme to mali uzavrieť, ale Šípoš nás podržal pri štandardke, chlapci to potom uskákali.

Cítil som, že to musím aj so šťastím uhrať, som rád, že sme to zvládli, odpracovali a urobili sme veľmi dôležitý krok, aby sme zostali v hre," povedal Guľa.

Guľa ostal pokojný

Priamo na trávniku padlo po jednej červenej karte na oboch stranách, po veľkej šarvátke pribudli dve vylúčenia v realizačnom tíme Gruzínska a jedno na slovenskej lavičke.

Domáci tréner sa snažil vyhnúť konfrontácii: "Za mnou niekto skákal, radšej som ustúpil, lebo už som mal žltú kartu. Povedali sme si, že my so žltou kartou zostaneme pokojní. Súper nemal čo stratiť, v 90. minúte dostali vo Francúzsku gól z prísnej penalty.

Hovorili sme si, že sa to môže preniesť aj sem, stáli pred jasnou úlohou neprehrať aj na Slovensku. Som rád, že chlapci si siahli na dno síl a odhodlaním to zvládli do víťazstva," zdôraznil Guľa.

Víťazstvo ich nakoplo

Spokojný bol aj s novembrovým výberom domáceho prostredia, mladíci sa po anabáze v Dunajskej Strede a prípravnom zápase v Senci predstavili v Nitre:

"Štadión je sympatický s veľmi dobre pripravenou plochou, dá sa tu hrať dobrý futbal. Už keď som prichádzal, bol zámer Slovenského futbalového zväzu (SFZ), aby sa dvadsaťjednotka ukázala na viacerých štadiónoch. Zámer plníme, sme vďační za Dunajskú Stredu, za Nitru a je možné, že sa posunieme do ďalších miest."

Nitra bola špecifická pre Šípoša, ktorý na klubovej úrovni stráži bránku miestneho fortunaligistu: "Bolo to super, bolo tu viac ľudí, ako som zvyknutý z klubu. Začiatok bol pre mňa ťažší, cítil som sa pod tlakom, bol to môj prvý kvalifikačný zápas.

Postupne to zo mňa opadlo a dúfam, že aj ja som svojím výkonom pomohol mužstvu k trom bodom. Bol náš cieľ vyhrať tento zápas, až potom sa sústredíme na ďalší zraz, ktorý na nás čaká v marci. Prídu dva ťažké zápasy, budeme dúfať, že vyhráme a budeme mať iskierku nádeje na postup."

Slovensko nazbieralo šesť bodov rovnako ako Gruzínsko a Azerbajdžan. Na prvých dvoch miestach figurujú deväťbodové mužstvá Francúzska a Švajčiarska. Tím SR 21 najbližšie nastúpi 26. marca na gruzínskej pôde, o päť dní neskôr privíta Lichtenštajnsko.

"Nakoplo nás to, na nasledujúci zraz môžeme ísť s optimizmom. Čím ďalej sme tímovejší, každý bojuje za každého, keď jeden nevládze, ide druhý," dodal Martin Gamboš, ktorý víťazným zásahom rozhodol o druhom slovenskom víťazstve v skupine.